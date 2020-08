L'iPad reprend le dessus face aux tablettes Huawei en Chine

Il y a 3 heures

Julien Russo

L'iPad est la tablette qui se vend le mieux dans le monde. Apple est l'entreprise qui écoule le plus d'exemplaires chaque année que ça soit en Europe ou encore aux États-Unis. Cependant, en Chine la tendance était plutôt à l'avantage de Huawei ces dernières années... Une page qui semble être tournée puisque Apple vient de récupérer sa première place !

Apple repasse devant Huawei

Ce qui est difficile en Chine, c'est que les Chinois aiment énormément tout ce qui est local, c'est d'ailleurs pour cela que Huawei réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires dans son pays natal. Si les entreprises américaines ne sont pas très bien vues depuis que Donald Trump est à la Maison-Blanche, cela n'empêche pas Apple de réaliser de belles performances en Chine !

En effet, au second trimestre de l'année 2020, l'iPad a explosé les chiffres. Selon les chiffres dévoilés par IDC China, Apple aurait une part de marché de 41,8% (ce qui correspond à 2,76 millions d'iPad vendus) quand Huawei est à 37,1%. Loin derrière on retrouve Microsoft qui patine (comme d'habitude) avec sa Surface et ses 3,5% de part de marché.

Si les chiffres sont bons, c'est grâce au travail à distance. En Chine comme partout dans le monde, le mot d'ordre est "Télétravail". L'objectif est clairement d'éviter que les gens sortent de chez eux tant qu'ils peuvent réaliser le travail habituel depuis leur domicile. C'est tout avantageux, puisque cela permet d'avoir moins de monde dans les transports en commun et le risque de transmission du Covid-19 en interne des entreprises sont plus faibles.

Cette montée en flèche du télétravail a permis à Apple de vendre plus de Mac, mais surtout plus d'iPad ! Puisque beaucoup de personnes n'ont eu d'autres choix que de s'équiper comme leur demandait leur entreprise.

La firme de Cupertino a connu une croissance en Chine, mais également dans le reste du monde. Ce qui s'est d'ailleurs ressenti dans ses résultats trimestriels annoncés fin juillet, puisque les Mac ont connu une hausse de 21,65% avec 7,07 milliards de dollars de recette, quand les iPad ont connu une hausse de 31,08% et 6,58 milliards de dollars de revenus générés.



Au total, les Chinois ont acheté 6,61 millions de tablettes sur le deuxième trimestre de cette année. La hausse représente 17,7% par rapport au même trimestre de l'année dernière.

Tim Cook avait lui-même reconnu dans les résultats trimestriels avoir constaté une forte augmentation de la demande d'iPad et de Mac :

Nous nous attendions à une accélération de la croissance des iPad et Mac, et nous avons constaté une très forte croissance à deux chiffres pour ces appareils ce trimestre. Trois clients sur quatre qui achetaient le Mac étaient nouveaux en Chine et environ deux sur trois qui achètent l'iPad sont nouveaux.

