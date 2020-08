iPad Pro 2020 : Des difficultés de réapprovisionnement ?

Il y a 1 heure

Julien Russo

2

Mais que se passe-t-il avec l'iPad Pro 2020 ? La nouvelle tablette d'Apple rencontre en ce moment des difficultés d'approvisionnement chez les revendeurs qui pour beaucoup envoient des mails en masse pour annuler les commandes en cours. L'iPad Pro 2020 se fait rare aussi sur l'Apple Store en ligne où les délais de livraison explosent.

L'iPad Pro 2020 en voie de disparition

Apple rencontrerait-elle des difficultés de production dans les usines de ses partenaires ? Sur l'Apple Store en ligne, la nouvelle tablette bat des records avec des délais de livraison du 8 septembre au 15 septembre pour l'iPad Pro 12,9" de 256 Go en WiFi gris sidéral.

Chez les revendeurs on retrouve les mêmes complications avec des commandes annulées et des délais de livraison ajustés pour éviter de refuser les commandes.

Pour l'instant Apple ne s'est pas exprimé quant à ce changement brutal de la disponibilité pour toutes les finitions confondues. Il faut savoir que les Apple Store continuent à recevoir des iPad Pro 2020, mais à un rythme plus faible que d'habitude. Si vous souhaitez absolument le nouvel iPad Pro avant la rentrée, nous vous conseillons de vous rendre en boutique avant l'ouverture tôt le matin !

Ça n'a pas de quoi rassurer avant la sortie des futurs iPhone 12...