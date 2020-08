SFR Fibre : une promo à 10€ par mois !

Medhi Naitmazi

Après Bouygues, c'est SFR qui prépare la rentrée avec une excellente offre pour la maison. La fibre SFR s'affiche en effet en promotion à 10€ par mois seulement pendant un an avec Internet donc, TV et appels illimités.

SFR casse les prix sur les forfaits Internet

Pour ceux qui cherchent à économiser sur leur budget mensuel, ceux qui emménagent dans un nouvel appartement ou autre, la fibre de SFR c'est :

Débit 500 Mb/s

160 chaînes TV

Appels illimités

10€

La série limitée SFR Fibre est disponible à 10 euros contre un engagement de 12 mois. Au bout d'un an, le prix de l’abonnement repassera à 38 euros. Si vous n'en voulez plus, vous pourrez résilier et passer sur une autre offre.

Dans le détail, SFR propose un débit de 500 Mb/s en montant et descendant, soit un très bon rapport qualité / prix et de quoi jouer en ligne, regarder des films 4K en streaming, et autre en même temps. Il s'agit de la SFR Box 7 à ce prix, si vous voulez la Box 8 avec WiFi 6, il faudra payer 5€ de plus.



Pour la partie TV, SFR propose un player 4K avec 160 chaines et des packs optionnels comprenant notamment la nouvelle offre Telefoot de MediaPro.



Qui cherchait un abonnement internet pas cher pour la maison ?