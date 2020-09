Apple améliore les outils sandbox pour tester les abonnements

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir

Lors de la WWDC 2020 de juin dernier, Apple a annoncé use nouveaux outils pour les développeurs pour tester la fonctionnalité StoreKit dans Xcode et iOS 14, et notamment la partie abonnement. Dans un nouvel article sur le site Web des développeurs, Apple informe les développeurs que les améliorations apportées aux tests de sandbox sont disponibles. Cela fait partie des nouveautés dédiées aux développeurs comme la possibilité de contester une règle de l’App Store.



App Store Connect permet de tester les cas d’usage de l’abonnement in-App

Apple explique que les développeurs peuvent tester les achats intégrés en environnement de développement à l'aide des produits configurés dans App Store Connect. Par exemple, cela inclut des éléments tels que les changements de gamme et les annulations d'abonnements. Jusqu’à présent, seul les achats intégrés classiques étaient testables.



Il existe également désormais une prise en charge pour tester la réponse d'une application à un achat interrompu sur iOS 14 :

L'environnement sandbox d'Apple vous permet de tester les achats intégrés sur les appareils à l'aide des informations produit configurées dans App Store Connect. Vous pouvez désormais tester les mises à niveau, les rétrogradations et les annulations d'abonnements, ainsi que réinitialiser l'éligibilité de l'offre de lancement pour un compte de test à partir des paramètres sur les appareils exécutant iOS 14 ou version ultérieure. Vous pouvez également tester la réponse de votre application aux achats interrompus sur les appareils exécutant iOS 14 ou une version ultérieure. Et les utilisateurs de l'App Store Connect avec le rôle de développeur peuvent désormais créer et gérer des comptes de testeur de sandbox.



Comme expliqué à la WWDC 2020, les développeurs doivent continuer à utiliser l'environnement sandbox d'Apple pour tester l’implémentation d'achats intégrés à l'aide du framework StoreKit et configurer des produits dans l'App Store Connect. Les appareils de test doivent se connecter à l'App Store à l'aide d'un identifiant Apple Sandbox configurable dans Connect. Tout est expliqué sur la page dédié aux tests sandbox des in-apps.

Télécharger l'app gratuite App Store Connect