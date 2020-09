Tile lance un nouveau plan de protection premium pour les objets perdus

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Tile, société qui s'est fait connaître grâce à ses petites tuiles s'agrippant à des objets du quotidien, permettant ainsi une localisation grâce à une application dédiée, tremble depuis plusieurs mois maintenant.



En effet, nous savons désormais que la Pomme veut également se lancer sur le marché en commercialisant ses AirTags, fonctionnant sur le même principe.



Tile s'est alors plaint de cette arrivée plusieurs fois en public, accusant Apple de pratiques anticoncurrentielles, ce qui n'a pas dissuadé Cupertino qui devrait les présenter en même temps que l'iPhone 12.



Seulement, Tile revient aujourd'hui sur le devant de la scène en lançant un nouveau plan de protection premium...

Tile vous protège contre la perte d'objets perdus

Alors que les rumeurs sur les AirTags d'Apple s'intensifient, avec un lancement prévu en même temps que la nouvelle gamme d'iPhone 12, voilà que Tile, son concurrent direct, fait parler de lui.



En effet, cette fois il ne s'agit plus de se plaindre pour concurrence déloyale, mais bel et bien de lancer un nouveau plan de protection premium pour les objets perdus.



Nommé «Premium Protect», le plan fournira jusqu'à 1 000 $ pour rembourser les clients en échange d'un abonnement annuel de 100$.



L'utilisation de la fonctionnalité obligera les utilisateurs à s'inscrire, à enregistrer la vignette associée et à prendre une photo de l'élément auquel elle est attachée.



Source

Télécharger l'app gratuite Tile