Les différences entre l'iPad Pro 11 et l'iPad Air 4

Il y a 32 min (Màj il y a 22 min)

Medhi Naitmazi

L'iPad Air 4 vient de sortir, reprenant le design de l'iPad Pro inauguré en 2018 mais avec quelques différences. Si la dernière tablette a fait le choix du Touch ID, en revanche Apple lui a intégré la puce A14 qui n'est même pas encore présente sur les iPhone. Les premiers smartphones Apple à l'avoir seront les iPhone 12 le mois prochain.

Voyons rapidement un petit comparatif des différences entre les deux tablettes 2020 de la firme à la pomme.

Prix et stockage

Commençons le prix, un argument primordial. Affiché à 899€, l'iPad Pro est bien plus cher que l'iPad Air 4 qui se vend désormais 669€. La différence est importante, mais est-elle justifiée ? L'iPad Air 3 était vendu 100€ de moins pour information. Par contre, l'iPad Pro démarre en version 128 Go, alors que l'iPad Air se contente de 64 Go. Mais il propose cinq coloris contre deux pour le haut de gamme.

Processeur

La puce A14 n'est pas fondamentalement différente de la puce A12Z de l'iPad Pro 2020, mais elle progresse à tous les niveaux avec sa gravure en 5nm contre 7 pour l'ancienne mouture. Toujours nommée Bionic, la puce A14 promet des progrès de 30% sur la partie graphique et de 50% sur la partie calcul. C'est un monstre, d'autant qu'elle possède désormais 16 coeurs pour la partie neuronale qui sert à l'IA. Un avantage certain pour l'iPad Air 4 même si Apple optimise ses puces X ou Z pour ses tablettes Pro.

Photo

L'iPad Air 4 hérite du même capteur 12 mp que l'iPad Pro. Sauf que la version 2020 a ajouté un grand angle de 10 Mp et un scanner LIDAR. Au-delà de ça, les capacités sont les mêmes avec Live Photos stabilités, Smart HDR, etc. Par contre, l'iPad Air 4 n'a pas de Flash LED. Cela fait trois différences en faveur de la gamme Pro.

Écran et dimensions

L'écran est identique sur les deux tablettes Apple. La seule différence réside dans le ProMotion, l'affichage 120 Hz exploité par certains jeux. Si vous ne jouez pas, ou que vous ne cherchez pas la dernière innovation, c'est inutile d'aller sur la gamme Pro. Ah si, autre différence, la luminosité maximale de 600 nits sur l'iPad Pro et de 500 sur iPad Air 4. Mais c'est très minime.



On trouve dans les deux cas un écran Liquid Retina rétroéclairé par LED, une résolution de 2 388 x 1 668 pixels à 264 ppp, un revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts, un écran laminé, un revêtement antireflet, une large gamme de couleurs (P3) et un affichage True Tone.



Pour ce qui est du poids et des dimensions, c'est quasiment les mêmes valeurs avec 247,6 mm de hauteur, 178,5 mm de largeur et une épaisseur de 5,9 sur le Pro contre 6,1 sur le Air. Le premier pèse 471 g quand le second est à 458 g.

Compatibilité

Les accessoires compatibles sont les mêmes comme l'Apple Pencil 2 ou le Smart Keyboard avec trackpad. Match nul sur ce point, surtout que les deux tablettes sont à l'USB-C désormais.

Autonomie

L'utilisation classique laisse une autonomie de 10 heures sur les deux iPad. Encore une égalité.

Hauts-parleurs

La partie son est légèrement meilleure du côté de l'iPad Pro 2020 qui se paye le luxe d'avoir 4 hauts-parleurs contre deux pour l'iPad Air 4. Mais il offre un son panoramique.

Face ID vs Touch ID

Le dernier point concerne la sécurité avec Face ID sur l'iPad Pro et Touch ID sur l'iPad Air 4. C'est un bouton tout nouveau qui est proposé puisque c'est le bouton Power qui sert désormais de capteur. Plus ancien sur le papier, il est parfois préféré par les clients, d'autant qu'en utilisation familiale, une tablette avec Touch ID permet de configurer jusqu'à 5 doigts contre 2 têtes pour Face ID.



Voilà, vous savez tout sur les meilleurs iPad du moment. A vous de choisir ! Et si vous cherchez la petite promotion, jetez un oeil chez Darty ou chez Amazon.