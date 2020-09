Le MWC 2021 repoussé en juin à cause du coronavirus

Après l'annulation du MWC 2020 causé par le coronavirus, le groupe en charge de cet évènement vient d'annoncer que l'édition 2021 serait repoussée de quelques mois mais pas annulée. Une bonne nouvelle.

Début 2020, le MWC (Mobile World Conference) 2020 qui se déroule à Barcelone avait été annulé à cause de la pandémie du coronavirus. Il ne restait donc qu'une seule chose à faire, se tourner vers l’édition 2021.



C'est désormais chose faite, à travers un tweet, la GSMA (l'organisation qui s'occupe de la MWC) a expliqué que le MWC se tiendrait du 28 juin au 1 juillet 2021. Toujours à cause du COVID-19, ils expliquent qu'à la base cet évènement devait avoir lieu en mars 2021 mais les incertitudes qui planent toujours sur le monde entier concernant ce problème ont encore une fois compliqué les choses. Le groupe a déclaré qu'il avait pris la décision de s'assurer que l'événement serait cette fois-ci tenu malgré le COVID-19.



[ANNOUNCEMENT]

#GSMA today announced a rescheduling of MWC Barcelona & MWC Shanghai 2021.



Moving the Barcelona event to 28 June – 1 July 2021 allows the GSMA to contend with external circumstances related to COVID-19.



Read the latest details - https://t.co/b9lG6sn67g #MWC21 pic.twitter.com/MHGzjTghFH