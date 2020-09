Raccourcis : comment créer des fonds d'écran iOS personnalisés

Raccourcis fait énormément parler de lui depuis la sortie d'iOS 14 grâce à des nouvelles fonctionnalités disponibles. Dans cet article nous allons parler de la possibilité de créer des fonds d'écran personnalisés.



Des fonds d'écran de toutes les couleurs

Depuis la sortie d'iOS 14, l'application Raccourcis a un franc succès auprès d'énormément de monde. Elle était déjà utile dans beaucoup de domaines, mais la nouveauté qui attire tout le monde en ce moment est la possibilité de changer ses icônes d'applications via des raccourcis. Mais les nouveaux choix ne s'arrêtent pas là, et Federico Viticci de MacStories a mis au point un nouveau raccourci nommé WallCreator qui permet de créer ses propres fonds d'écran personnalisés sur iPhone et iPad avec des dégradés de couleurs.

Comment ça marche ?

Une fois que vous avez cliqué sur le raccourci, on va vous demander de choisir parmi 6 choix de papier peint :

Couleur unie

Dégradé uni

Dégradé aléatoire (de haut en bas)

Dégradé - de gauche à droite

Dégradé - Diagonal

Dégradé - De haut en bas

Les options "Couleur aléatoire", "Dégradé aléatoire" et "Dégradé aléatoire (de haut en bas)" vont créer automatiquement un fond d'écran pour votre appareil en fonction d'une couleur au hasard. Une fois le fond d'écran généré, vous pourrez le prévisualiser avant de l'enregistrer sur votre appareil. Pour ce qui est des autres options, elles vous permettent de choisir vos propres couleurs et donc de créer vos propres dégradés.



Petit rappel, il faudra vous rendre dans réglages > Raccourcis, afin de modifier le réglage qui empêche d'installer des raccourcis "inconnus" avant de tenter de vous en servir.

