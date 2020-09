Microsoft : le pack Office 2021 sans abonnement

Il y a 2 heures

Alexandre Godard

1

Microsoft va lancer la nouvelle version de son Pack Office au deuxième semestre 2021. Depuis plusieurs mois, on parlait d'un système de paiement qui délaisserait le paiement sec en une fois pour passer à un abonnement mensuel où annuel. Le géant américain a confirmé que ce ne sera pas le cas.

Pas d'abonnement pour le Pack Office 2021

À travers un article de blog annonçant la prochaine version de son serveur Exchange, Microsoft a dévoilé une information qui devrait en ravir plus d'un. En effet, depuis pas mal de temps, la possibilité que le géant américain remplace le paiement unique par un abonnement au pack Office, qui donne accès à tous les produits bureautiques de Microsoft (Word, Excel, Powerpoint...) faisait de plus en plus parler d'elle.



C'est donc sûr à 100%, au second semestre 2021, la nouvelle version du Pack Office débarquera sur Mac et PC sous forme de paiement unique, comme cela a toujours été le cas. Il n'y aura donc (pour cette fois-ci) toujours pas de système d'abonnement au Pack Office. La plupart des utilisateurs ne veulent pas d'un système d'abonnement à ce service.

Plus de détails sur le prix et les nouveautés de cette version 2021 seront dévoilés dans les mois à venir. Pour ceux qui voudraient un système sous forme d'abonnement, il existe Microsoft 365. Espérons une version gratuite pour les particuliers...



Source