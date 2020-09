Sosh passe le forfait 50 Go de ses clients à 70 Go

Il y a 6 heures

Alban Martin

5

Sosh, l'opérateur low-cost d'Orange, ne s'occupe pas uniquement de faire des séries limitées sur ses forfaits, il n'oublie pas non plus ses clients actuels. Si vous avez souscrit à une offre 50 Go, vous êtes désormais surclassé avec 20 Go supplémentaires de DATA, soit 70 Go. Le forfait s'affiche toujours à 24,99€ mais ceux qui voudraient passer chez Sosh peuvent profiter de l'offre 60 Go à 13,99€ ou 100 Go à 16,99€. Ses promos sont valables sans limite de durée, même après un an.

Sosh : le forfait 70 Go remplace l'offre 50 Go

Sosh n'augmente pas le prix de l'abonnement, mais seulement l'enveloppe de data qui passe donc de 50 à 70 Go. De quoi être encore plus confortable à l'heure du streaming vidéo et musical à tout va.



Sosh présente la meilleure couverture réseau grâce à Orange, ainsi qu'une compatibilité eSIM pour les iPhone récents.



Rendez-vous sur le site de Sosh pour passer commande avant la fin des promotions dans moins de deux semaines.

Le forfait 70 Go en détail :