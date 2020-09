Le ministère de la santé britannique a commandé 11 000 iPad pour les personnes âgées

Julien Russo

Avec le Covid-19 les personnes âgées sont isolées, loin de leur famille et de leurs amis. Pour combler ce manque, le ministère de la santé britannique a décidé de faire une bonne action en commandant 11 000 iPad afin de les distribuer à des milliers de maisons de soins pour aider les résidants à maintenir le contact avec leurs proches.

Un coût total de 7,5 millions de livres sterling

FaceTime, Skype, Facebook... Les moyens de communication sont nombreux quand on dispose d'un iPad. Alors qu'en France nous sommes en ce moment dans une seconde vague du Covid-19, au Royaume-Uni on se prépare à faire face à une nouvelle montée majeure des nouveaux cas. Le gouvernement a pris plusieurs décisions pour les maisons de soins qui hébergent des personnes âgées. Afin d'aider les résidents à rester en contact avec leurs familles, 11 000 iPad ont été commandés à Apple pour être distribués aux personnes les plus vulnérables qui sont bien évidemment isolées du reste du monde pour éviter d'être contaminées.



Le gouvernement britannique a annoncé cette distribution hier. Le coût total de l'opération est évalué à 7,5 millions de livres sterling ce qui représente 8,2 millions d'euros. Cette décision s'accompagne d'une mesure très stricte qui consiste à encadrer fortement les visites pour les personnes âgées en maison de soin.

Avec les périodes de fin d'années qui approche et la période difficile à venir, offrir un iPad à une personne âgée loin de son domicile est quelque chose qui lui permettra de garder le moral, mais surtout de prendre des nouvelles de ses proches.

Cette décision intervient en pleine polémique. Le gouvernement britannique est accusé de ne pas avoir pris les bonnes décisions pour protéger les maisons de soins qui ont été frappés de plein fouet par de nombreux cas de Covid-19. Pendant la première vague, les visites n'étaient pas contrôlées et le virus a pu circuler d'une façon spectaculaire dans les établissements. De plus, de nombreux patients sont parfois rentrés à leur domicile, sans être testés pour le Covid-19.



Avec les 11 000 iPad commandés à Apple, le ministère de la Santé et de l'aide sociale a expliqué que les tablettes vont permettre de faire réduire les visites inutiles et donc de réduire les contaminations au Covid-19.

Pourquoi l'iPad et pas une autre tablette ? Parce que l'iPad était le seul dispositif qui permettait aux personnels des maisons de soins d'accéder aux dossiers de soins sommaires de leurs résidants.

À noter qu'il sera possible aussi aux personnes âgées de commander leurs médicaments et de tenir des consultations virtuelles avec leur médecin, directement sur l'iPad !