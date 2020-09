Petite promo sur l'iPad 8 de 2020

Présenté en même temps que l'‌ iPad‌ Air 4 , l'iPad 8 peut paraitre un peu décevant avec son design qui date de près de dix ans. Si l'écran n'a pas bougé, il figure toujours parmi les meilleurs des LCD avec une calibration de premier ordre. Mais c'est finalement le coeur de la nouvelle tablette qui fait la différence avec la puce A12 Bionic que l'on peut par exemple retrouver dans un iPhone XS ou même dans l'iPad Air 2019. Du coup, la puissance est au rendez-vous avec tous les derniers jeux qui tournent sous problème en 60 images par seconde. Idem pour travailler sur cet iPad 8, le multitâche permet d'afficher deux voire trois applications en simultané sans ralentir l'expérience. Et pour finir de convaincre, l'iPad de huitième génération est compatible Apple Pencil, de quoi prendre des notes, dessiner ou même profiter de la fonction Griffonner d'iPadOS 14.

La tablette Apple d'entrée de gamme en 2020 s'appelle iPad 8. Et si vous pensiez en faire l'acquisition, sachez qu'on la trouve désormais en promotion chez certains revendeurs agréés en ligne. L'occasion de faire des économies et s'offrir par exemple un Apple Pencil ou une protection.

