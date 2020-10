Achetez l'iPad Air 4 à partir de 669€ !

Le nouvel iPad Air 4 est enfin commercialisé, sans passer par la case précommande. Annoncé le 15 septembre par Apple, il aura donc mis plus d'un mois pour arriver, certainement parce qu'il partage le même coeur que les iPhone 12, la puce A14.



Il va falloir être très rapide pour celui qui lorgne du côté de l'iPad Pro mais avec un prix plus réduit. l'iPad Air 4 démarre à 669€.

Si vous avez lu notre comparatif entre iPad Air 4 et iPad Pro 11 pouces, vous savez déjà que la différence se trouve encore une fois dans les détails avec, en faveur du Pro, un stockage de 128 Go, un Face ID, un double capteur photo (ultra grand-angle) et un scanner Lidar. Le tout pour 250€ de plus. Pour le reste, tout est identique comme la puce A14 Bionic, le WiFi 6, le Bluetooth 5.0, l'écran bord à bord, etc.



A noter que cette année, Apple lance de nouveaux coloris, le rose, le vert et le bleu. Des coloris très doux et tendances.



N'oubliez pas non plus les meilleurs accessoires pour iPad Air 4.

Préparez donc votre porte-monnaie pour acheter le dernier iPad Air 4 :

