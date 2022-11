Contrôler son iPhone ou iPad à partir de son cerveau ? Des chercheurs prouvent que c'est possible !

Pour le moment, nous pouvons interagir avec notre iPhone ou iPad via le tactile ou la voix grâce à la commande vocale "Dis Siri". Cependant, dans un avenir proche, nous pourrons le faire avec une simple pensée depuis notre cerveau. Selon plusieurs chercheurs qui travaillent activement sur ce projet complètement dingue, les résultats sont déjà là !

Contrôlez un appareil avec son cerveau sans le toucher, ça pourrait bientôt être démocratisé !

Un récent rapport de Semafor met en avant les avancées spectaculaires de Synchron, il s'agit d'une société qui travaille depuis très longtemps à offrir la possibilité aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad de contrôler leur appareil depuis leur cerveau sans avoir besoin de toucher l'écran ou même de parler à l'assistant vocal.



Six patients utiliseraient le gadget "Synchron Switch", celui-ci est implanté chirurgicalement dans le cerveau des patients. La Food and Drug Administration américaine a accordé à Synchron la première autorisation de "mener des études cliniques sur un implant ordinateur-cerveau". Tom Oxley, PDG et cofondateur de Synchron, a assuré que l'expertise requise pour déployer les capteurs est "banale" et surtout sans douleur ou risque pour la santé.

Si on entre plus dans les détails, voici comment cela fonctionne :

Un réseau de capteurs fabriqués par Synchron, appelé "Stentrode", est inséré dans la partie supérieure du cerveau par un vaisseau sanguin au cours d'une procédure peu invasive. Elle est contrôlée sans fil à l'aide du commutateur Synchron depuis la poitrine du patient.



Selon M. Oxley, les compétences nécessaires pour implanter la Stentrode sont courantes, et ce niveau de simplicité est essentiel à la stratégie commerciale de l'entreprise. L'implantation d'un dispositif directement sur le cerveau nécessiterait une intervention en neurochirurgie, une discipline qui connaît une pénurie de médecins.

Rodney Gotham fait partie de ces 6 patients qui ont accepté de se faire insérer dans le haut de son cerveau les capteurs de Synchron. Évidemment, Gotham n'a pas fait cela par plaisir ou pour impressionner ses amis, mais il l'a fait, car il est atteint de sclérose latérale amyotrophique, ce qui rend difficile l'utilisation d'un iPad.

Vendeur de logiciels à la retraite du côté de Melbourne en Australie, Rodney Gotham explique comment cela a changé son quotidien. Dans une démonstration, il décrit le fonctionnement de cette nouveauté révolutionnaire :

À partir de son cerveau, Gotham a juste à "penser" à ce qu'il veut faire sur son iPad

L'information est directement envoyée vers le Synchron Switch (un boîtier assez épais)

Puis le Synchron Switch envoie l'information vers l'iPad en Bluetooth

Pour faire simple, l'utilisateur implanté a juste à exprimer dans sa tête ce qu'il souhaite faire du type "appuyer sur précédent" pour revenir en arrière. Il est également capable d'écrire sans toucher l'écran, bien sûr ce n'est pas aussi rapide qu'en rédigeant directement sur l'écran, mais Gotham peut écrire un texte pour l'envoyer via iMessage, tweeter, publier sur Facebook...



Le PDG et cofondateur de Synchron affirme que le projet est impressionnant et assure qu'il n'est encore qu'à ses débuts !

Nous sommes enthousiasmés par les produits iOS et Apple parce qu'ils sont omniprésents. Notre commutateur cérébral pourrait à l'avenir être le premier compatible avec les appareils Apple.

À voir comment les choses évolueront, mais ce qu'il faut savoir pour l’instant, c'est que si ce type d'appareil est commercialisé un jour, ce sera destiné pour les personnes handicapées en priorité. Pour le moment, l'entreprise Synchron est plus sur un terrain d'accessibilité qu'une disponibilité pour l'ensemble des clients Apple !