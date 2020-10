Test de l'iPad Air 4 : les avis des américains sur l'iPad Pro Lite

Medhi Naitmazi

Il n'y a pas que l'iPhone 12 dans la vie. Après les premiers tests des iPhone 12 et iPhone 12 Pro, la presse américaine a publié de nombreux avis sur l’iPad Air 4.



Annoncée le 15 septembre dernier, la tablette ne sera lancée officiellement que le 23 octobre, soit vendredi. Mais que vaut celle qui se présente comme l'iPad Pro Lite, ou iPad Pro du "pauvre" ?

Comme évoqué lors de notre comparatif, l'iPad Air 4 a de sérieux arguments pour séduire les clients à la recherche d'une tablette performante sans toutefois y mettre 900€.



La puissance est bel et bien là pour tous les confrères qui l'ont testée, mais le design est également une réussite avec un écran bord à bord et le Touch ID sur la tranche. Mais la hausse de prix passe mal chez certains. L'iPad Air 4 a en effet augmenté de 100€.



Voici les avis américains après ceux de la Chine qui avait pu tester l'iPad Air 4 avant tout le monde.

Les avis sur l’iPad Air 4

Pour Engadget, le nouvel iPad Air 4 est rapide, que ce soit pour les jeux ou pour la navigation internet (notamment en Wi-Fi), possède une autonomie conséquente et un joli design. En revanche, l'iPad Air 4 fait l'impasse sur Face ID et n'a que deux haut-parleurs contre quatre pour l'iPad Pro 2020. Mais c'est un peu logique vu l'écart de prix. (performances et débits en Wi-Fi), offre une bonne autonomie et se veut proche de l’iPad Pro. Le site note que la tablette n’a toujours pas Face ID et dispose seulement de deux haut-parleurs. Aussi, le coût peut rapidement monter si on commence à prendre des accessoires.

Le sérieux Forbes est d'accord sur la puissance et le design, mais apprécie le nouveau Touch ID sur le bouton de verrouillage. Il y a toujours un clivage entre reconnaissance faciale et digitale.

Le superficiel GQ parle du nouvel nouvel iPad Air 4 comme un compagnon idéal pour le télétravail, un luxe abordable et très complet.

Chez Pocket-Lint, c'est un peu plus précis avec un rapport qualité / prix canon pour la majorité des utilisateurs. Parmi ses arguments, on retrouve les performances, l’utilisation du nouveau Touch ID et le support du nouveau Smart Keyboard avec trackpad. Mais nos confrères auraient préféré avec Face ID et 128 Go de stockage de base. Sans oublier le 120 Hz pour les jeux qui est réservé à la gamme du dessus.

Du côté de TechCrunch et TechRadar, l’iPad Air 4 est un vrai iPad Pro doté des meilleures fonctionnalité de celui-ci comme le support de l'Apple Pencil 2. En revanche, l'appareil photo avant est moyen pour les deux journalistes.

Pour Tom’s Guide et The Verge, il s’agit tout simplement de la meilleure tablette du marché, l'iPad Air 4 coche toutes les cases.





Notre avis sur "iPad Air 4"

La note 4,5 / 5





Nous sommes d'accord avec les derniers, sur le papier, et au vu des prises en main, l'iPad Air 4 a tout pour réussir auprès d'un large public. Puissant, léger et élégant, il est quasiment parfait, pour peu vous ayez un Smart Keyboard qui permet d'exploiter toutes les capacités d'iPadOS 14.



Un achat intelligent pour quiconque n'a pas déjà un iPad Pro 2018 ou supérieur.



Acheter l'iPad Air 4 :





Mais ceux qui veulent du nouveau devraient patienter jusqu'à l'iPad Pro 2021 car la future tablette est censée inaugurer un écran miniLED.