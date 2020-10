Insolite : macOS considère un pilote des imprimantes HP et Amazon Music comme des logiciels malveillants

Julien Russo

On ne le dira jamais assez, macOS est un environnement sécurisé qui ne cesse de passer au crible les logiciels présents sur votre Mac. Cependant, quand la sécurité devient omniprésente, on en arrive à des situations hallucinantes comme celle-ci... AppleInsider a découvert que depuis plusieurs jours, des utilisateurs macOS se plaignent de voir un pilote HP et même Amazon Music être considéré comme des logiciels malveillants.

Une erreur macOS aux lourdes conséquences pour les entreprises

Depuis plusieurs jours, un nombre incalculable d'utilisateurs macOS dénoncent sur les forums un bug très gênant. En effet, une alerte de sécurité vise le logiciel Amazon Music et un pilote des imprimantes HP. Si le premier est moins grave puisqu'il est possible de passer par la version web pour écouter de la musique, le second handicap les entreprises qui ne peuvent plus lancer d'impressions.

Apple impose aux utilisateurs Mac "XProtect", ce système fait partie de Gatekeeper qui consiste à identifier et bloquer les logiciels malveillants qui ne veulent qu'une chose... infecter votre Mac !

Cependant, le système de sécurité d'Apple serait défaillant depuis plusieurs jours puisqu'il n'arrive pas à faire la part des choses entre un pilote officiel de HP et un logiciel officiel d'Amazon.

Ce qui est reproché par le système de sécurité d'Apple c'est le pilote "HPDeviceMonitoring.framework", sauf que ce qui est délicat c'est que ce pilote est indispensable pour lancer une impression de document. Résultat, beaucoup d'entreprises dans le monde (mais aussi des particuliers) sont gênées dans leur activité professionnelle.

Le message obtenu avertit que cet élément peut endommager le Mac, alors que c'est complètement faux...

La seule solution pour continuer à imprimer de son Mac vers une imprimante HP est de passer par le protocole "AirPrint" qui n'utilise pas le fameux pilote bloqué par XProtect d'Apple.

Il est impossible de passer outre le blocage, à chaque fois que vous appuyez sur "OK" vous reviendrez sur le même message 10 secondes plus tard.



Du côté d'Amazon, l'application "Amazon Music" serait complètement bloquée sur macOS, dès l'ouverture !

Un message similaire apparait et bloque des milliers d'utilisateurs qui ne peuvent plus accéder au service de streaming. Dans cette seconde situation, la meilleure solution reste de vous connecter sur music.amazon.fr afin de retrouver toutes vos playlists.



Bien évidemment, il ne s'agit pas d'un acte volontaire d'Apple, mais plutôt d'un problème de gestion et de reconnaissance du système de sécurité de macOS. La firme de Cupertino n'a pour l'instant pas réagi à ce petit scandale qui grandit à chaque heure qui passe.