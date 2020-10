AirBuddy 2 simplifie la connexion des AirPods sur Mac (précommande)

Hier à 19:07 (Màj hier à 19:25)

Julien Russo

2

Les puces W1/H1 d'Apple présent dans les AirPods et AirPods Pro, mais aussi les Powerbeats Pro facilitent la connexion de vos écouteurs sans fil à vos appareils iOS comme votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Cependant, les écouteurs d'Apple n'ont pas été optimisés pour une connexion avec macOS. Ça tombe bien puisque c'est précisément à ce moment-là qu'AirBuddy entre en jeu !

AirBuddy 2 en précommande

On vous en avait déjà parlé à plusieurs reprises sur iPhoneSoft, AirBuddy existe depuis plus d'un an et se présente comme une application macOS qui va révolutionner votre manière de connecter vos AirPods à votre MacBook ou iMac.

Ce programme développé par Gui Rambo, apporte un procédé familier que l'on connait déjà, AirBuddy a repris la fenêtre de connexion d'iOS quand vous ouvrez la boite de vos AirPods. Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous, on retrouve le nom personnalisé de votre paire d'AirPods, mais aussi l'image et le niveau de batterie des deux écouteurs et de la boite de recharge.

L'application apporte de nombreuses nouveautés pour sa deuxième version.

Voici les avantages d'AirBuddy 2 :

Survolez d'un coup d'oeil l'état de vos AirPods ou AirPods Pro ainsi tout autre casques Beats qui se trouvent à proximité de votre Mac.

Lancer la connexion et changer le mode d'écoute sur vos AirPods Pro d'un simple geste sur le trackpad de votre MacBook.

Visualisez rapidement le pourcentage de batterie de tous vos appareils Apple (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch...) grâce à un widget batterie disponible dans le centre de notifications sur macOS.

Officiellement nous n'avons pas besoin d'une application comme celle-ci pour connecter des AirPods à un Mac. Mais AirBuddy vient faciliter et accélérer la connexion de vos écouteurs Apple à votre Mac, grâce à cette application vous ne verrez plus la différence entre une connexion iPhone & Mac.

La précommande est disponible

Comme on dit, tout travail mérite salaire !

AirBuddy a fait le choix de ne proposer aucune publicité, mais plutôt un achat à l'acte à un tarif unique de 9,99$. La version 2 de l'application est en ce moment disponible en précommande, pour les fidèles de la première heure, profitez d'AirBuddy 2 à -50% si vous avez acheté la première version.

Pour ceux qui ont acquis la version d'origine en 2020, la mise à jour vers AirBuddy 2 est offerte.

À prendre en compte, AirBuddy ne fonctionne qu'avec les produits Apple ou Beats qui possèdent la puce W1 ou H1. L'application nécessite macOS Mojave ou version ultérieure, il faut également que votre Mac soit compatible Bluetooth LE.

La précommande est disponible avec une disponibilité de l'app à partir du 11 novembre.