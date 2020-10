Raccourci : générer automatiquement une attestation de confinement

Ce vendredi 30 octobre marquant le début du second confinement en France et donc le retour des attestations de déplacement, nous vous proposons un petit tutoriel pour apprendre à générer des attestions en quelques secondes grâce à l'application Raccourcis d'Apple !



Rapidité et confidentialité avec ce raccourci

Cette méthode vous permettra de générer une attestation très rapidement et sans avoir à remplir les neuf champs du site officiel à chaque fois.

Pour se faire, nous vous proposons simplement un raccourci créé par nos soins en utilisant l'outil de génération d'attestation de luko, une compagnie d'assurance d'habitation. Bien entendu, vos informations ne sont ni collectées ni conservées par quiconque. Tout se passe sur votre iPhone.

Tutoriel pour générer une attestation rapidement

Pour pouvoir profiter de ce raccourci, voici comment procéder :

Si vous n'avez jamais utilisé l'application Raccourcis, il vous faudra dans un premier temps : la télécharger puis activer l'option "Autoriser les raccourcis non fiables" dans Réglages > Raccourcis.



Depuis votre iPhone, téléchargez notre raccourci (cf plus haut).

PS: Pour que le lien fonctionne, il peut être nécessaire de passer par Safari. Pour cela, appuyez sur l'icône Safari en bas à droite depuis iSoft puis sur "Ouvrir" en haut à droite dans Safari. Lorsque ce dernier s'affiche, descendez tout en bas pour appuyer sur le bouton rouge "Ajouter un raccourci non fiable". Cette indication s'affiche, car Apple n'examine pas les raccourcis en dehors de ceux proposés dans l'application.



L'application vous demandera alors de configurer le raccourci. Pour se faire, il vous suffit d'indiquer vos informations dans le tableau.

PS : Le raccourci n'aime pas trop les accents, vous voilà prévenu !



Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à valider avec "OK" et voilà !

Fonctionnement du raccourci

Pour utiliser le raccourci :

Touchez-le depuis l'application Raccourci (ou tapez attestation dans la recherche Spotlight). Sélectionnez votre motif :



Votre attestation est prête ! Il ne vous reste plus qu'à la sauvegarder ou à l'imprimer.

Pour aller plus loin...

C'est maintenant à vous de jouer pour tirer profit au maximum de ce raccourci. La partie "Automatisation" de l'application Raccourcis est faite pour ça : position GPS, tag NFC,... Les possibilités sont quasi infinies !



Le raccourci sera mis à jour si nécessaire pour supporter de possibles nouvelles versions de l'attestation, pensez donc à mettre cet article dans vos favoris !





