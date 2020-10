Comment savoir si mon iPhone est infecté par un virus ?

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

6

Si Apple a toujours mis la sécurité de ses produits en avant, avec le succès planétaire de l'iPhone, de l'iPad et du Mac, les virus sont de plus en plus nombreux. Après avoir présenté la solution Intego et son antivirus Mac X9, voici une solution pour scanner son iPhone ou iPad grâce à VirusBarrier qui est inclus.

Pourquoi installer un antivirus sur Mac ou iPhone ?

Malgré les mises à jour régulières d'Apple pour combler les failles sur iOS et macOS, les virus sur Mac ont dépassé ceux de Windows pour la première fois cette année.

Il est donc intéressant de rajouter un antivirus pour bloquer les nouvelles formes d’attaque qui apparaissent chaque jour. Surtout si votre Mac est votre ordinateur principal. Idem pour un iPhone ou un iPad avec les nombreuses possibilités offertes ces dernières années, les cas d'infection augmentent.

Comment vérifier les virus sur son iPhone ou iPad

Si vous avez installé Mac Premium Bundle X9 (actuellement en promotion, cf plus bas), vous allez pouvoir utiliser VirusBarrier X9. Si il fonctionne pour votre Mac, il peut aussi servir sur un appareil iOS. Celui-ci doit être connecté au Mac pour que VirusBarrier analyse son contenu.



Lorsqu'il analyse un appareil iOS (iPhone, iPod touch ou iPad), VirusBarrier X9 copie temporairement tous les fichiers contenus dans l'appareil vers le disque de démarrage de macOS. Puis, VirusBarrier commence à vérifier si ces fichiers sont sains ou non. Si le moindre malware ou fichier infecté est détecté, VirusBarrier vous prévient et propose de le réparer ou le supprimer.



VirusBarrier X9 analyse les fichiers ajoutés par l'utilisateur, comme les musiques les vidéos ou les photos. Il traite aussi ceux rajoutés par les logiciels de transfert de fichiers.



Si l'appareil iOS a été jailbreaké, VirusBarrier X9 analyse alors la totalité des fichiers, dont les courriels, les fichiers personnels ou tous les fichiers ajoutés par des utilitaires tiers. C'est très facile d'utilisation, et compatible avec tous les iPhone et iPad dont les derniers iPhone 12, iPhone 12 Pro et autre iPad Air 4 ou iPad Pro.

Tutoriel

Lancer l'application VirusBarrier

Vérifier que l'option "iPhone, iPod touch et iPad" est coché dans l'onglet "Général" des réglages du logiciel

Brancher l'iPhone ou l'iPad au Mac par USB. Son icône devrait apparaître dans la colonne de gauche

Sélectionner l'appareil iOS, puis cliquer sur le bouton "Analyser"

Patienter



Vous aurez alors un rapport complet des fichiers analysés avec les différents problèmes éventuels.



Pour finir, voici un rappel des caractéristiques de VirusBarrier.

VirusBarrier : un anti-virus complet pour macOS et iOS

Largement reconnu comme étant le “ Meilleur Antivirus pour Mac ”

” Scanner en temps réel et à la demande permettant de parer l’execution des applications suspectes mais aussi nettoyer une machine déja infectée + détection des malware Windows/Android pour éviter de transmettre des fichiers infectés par inadvertance.

et à la demande permettant de parer l’execution des applications suspectes mais aussi nettoyer une machine déja infectée + détection des malware Windows/Android pour éviter de transmettre des fichiers infectés par inadvertance. VirusBarrier a obtenu un taux de 100% sur la détection des Malware Mac dans le dernier test AV-test.

VirusBarrier peut également scanner les dossiers publics de vos appareils iOS (iPhone, iPad) à la recherche de malwares

VirusBarrier détecte les menaces plus rapidement que Apple XProtect et de manière plus exhaustive.



Deux offres pour l'antivirus Intego en promotion