Top 5 des logiciels de nettoyage gratuits et payants sur Mac

Il y a 3 heures

Article Sponsorisé

Vous voulez trouver le meilleur logiciel pour Mac pour nettoyer le système ou libérer l’espace de stockage sous macOS ? Voici liste du TOP 5 des applications de nettoyage du Mac gratuits et payants, pour vous aider à trouver le meilleur selon vos besoins.



Logiciels de nettoyage pour Mac : quelle alternative choisir ?

Une lenteur ou un dysfonctionnement sur votre Mac ? Votre Mac éprouve probablement quelques signes de fatigue. Il ne faut pas les négliger. C'est une étape importante, si vous voulez libérer plus d’espace pour mettre à jour votre ordinateur vers macOS 11 Big Sur. Voici donc une liste des meilleurs logiciels pour nettoyer son Mac.



Chaque machine a ses limites, les Macs ne dérogent pas à cette règle. En négligeant leur entretien, ils peuvent même tomber en panne. Mais pour les ordinateurs, les interventions à faire sont d’abord logicielles. En effet, ils ont besoin d’un nettoyage, une défragmentation ou encore une mise à jour. Ceci permettra d’éliminer les virus, les spywares et les fichiers doublons. Une bouffée d’oxygène pour votre machine. Comment réaliser toutes ces opérations ? Via des logiciels de nettoyage pour MacOS. Et heureusement, il en existe plusieurs. Voici les Top 5.

CCleaner pour Mac

Vous le connaissez certainement. CCleaner est un logiciel de nettoyage très célèbre. Il est compatible avec les Mac et les PC. Plusieurs modules sont proposés par ce programme. D’abord, il permet d’éliminer les fichiers indésirables. Deuxièmement, le contenu des navigateurs internet sera détecté automatiquement par CCleaner (comme historique de navigation, cookies). De plus, ce dernier mentionne la taille de l’espace gagné sur le disque dur avant de commencer le nettoyage. Si vous tenez à quelques données, le logiciel donne la possibilité de faire un tri sélectif. L’utilisateur peut donc sélectionner manuellement les dossiers à vider. C’est très pratique si vous souhaitez garder un historique internet par exemple. La surveillance du système et le nettoyage des registres sont aussi des fonctionnalités intégrées à CCleaner. Il faut, toutefois, faire très attention avant de toucher les registres. Le logiciel ne pourra pas détecter les bons fichiers nécessaires au système. Malheureusement, la plupart des options ne sont pas incluses dans la version gratuite (seulement

Faster Computer, Privacy Protection sont gratuits).



Les avantages :

Prend en charge PC et Mac

Facile à utiliser

Essai gratuit disponible

Les inconvénients :

Peu de fonctions intégrées

Impossible de détecter et d’éliminer les ransomwares et les malwares

Incompatible avec certains navigateurs

Prix : 24,95€ pour 1 an - 1 ordinateur.

MacClean

A lui seul, ce logiciel possède les capacités de nettoyer, de protéger et d’optimiser votre Mac. MacClean est l’outil qui vous garantie le bon fonctionnement de votre Mac. Comment ?

Avec son système de balayage rapide, vous pouvez vérifier l’état du Mac d’une manière rapide et efficace. Quant aux fichiers temporaires, MacClean les détectent puis les éliminent facilement. Un gain considérable en espace sera constaté sur le disque dur. Le logiciel agit aussi sur le cache et les cookies, vous avez donc la possibilité de supprimer toute trace inutile de votre navigation sur le web. Pour protéger votre sécurité, MacClean est bon à détecter et éliminer les virus, ransomwares et les malwares. Sans oublier le module dédié à la désinstallation des logiciels, etc. Parfois, les utilisateurs rencontrent quelques difficultés pour les éliminer. MacClean s’en charge. Il efface tous les fichiers relatifs en seulement un clic. Vous pouvez faire un essai gratuit de ce programme.



Les avantages :

Balayage rapide, 1 clic pour nettoyer

Protection de confidentialité

Détecter et éliminer les ransomwares et les malwares

Outils de nettoyage (nettoyer les fichiers gros, anciens, doublons, langues, etc.)

Outils d’optimisation (nettoyer iPhotos, binaires, extensions, sauvegarde iOS, etc.)

Essai gratuit disponible

Les inconvénients :

Incompatible avec PC Windows

Prix :

19,99€ pour licence 1 an - 1 ordinateur

29,99€ pour licence à vie - 1 ordinateur

39,99€ pour licence à vie - 5 ordinateurs

AppCleaner

Ce logiciel est destiné principalement pour éliminer toute application non nécessaire sur le Mac. Il présente une liste complète qui contient tous les programmes. Puis, c’est à l’utilisateur de choisir ceux à éliminer. AppCleaner mentionne quelques détails sur chaque élément. La version du programme ainsi que son emplacement sur le Mac seront affichés. Lorsque vous terminez votre sélection, le logiciel estime la taille en Mo à gagner avant de lancer l’opération. Vous pouvez ainsi décider d’ajouter d’autres éléments si vous cherchez plus d’espace. A part les programmes, AppCleaner permet aussi d’effacer les plugins inutiles. Le processus est similaire à la désinstallation des logiciels. Malgré que cette solution n’offre pas plusieurs options pour le nettoyage du Mac, elle est au moins disponible gratuitement. Chose de plus en plus rare aujourd’hui.



Les avantages :

Petit et utile

Facile à utiliser

Gratuit

Les inconvénients :

Trop peu de fonctions intégrées

Impossible de détecter et nettoyer les fichiers inutiles

Certains bugs inclus

Prix : Gratuit.

OnyX

C’est l’un des logiciels les plus anciens dans la maintenance des Mac. Son interface le trahit d'ailleurs facilement. Malgré l’évolution du logiciel, ses développeurs ont choisi de garder un affichage à l’ancienne. Ce qui peut gêner certains utilisateurs, surtout les plus jeunes. Concernant les fonctionnalités, OnyX a prouvé son efficacité. Il a les moyens pour nettoyer le cache et les fichiers temporaires. Il élimine aussi les fichiers obsolètes qui occupent de l’espace sur le disque pour rien.

Avec ce logiciel, l’utilisateur possède un outil qui lui permet d’avoir un contrôle en temps réel sur le

fonctionnement de son Mac. OnyX souffre d’un peu de lenteur lors de son exécution. En outre, il n’offre pas la possibilité de faire une sélection avant la suppression certains fichiers. Il n’existe pas de solution qui n’a pas de points faibles. Pour terminer sur une bonne note, veuillez savoir qu’OnyX est téléchargeable gratuitement et permet même de personnaliser certains aspects de macOS.



Les avantages :

Gratuit

Fonctions puissantes

Les inconvénients :

Interface ancienne

Impossible de détecter et nettoyer certains fichiers inutiles

Difficile à exécuter

Prix : Gratuit

Clean My Mac X

La solution la plus chère de ce Top 5. Clean My Mac X contient pratiquement toutes les fonctionnalités nécessaires à l’optimisation du Mac : la surveillance des ressources système, la suppression de logiciels malveillants mais aussi des fichiers inutiles. Pour éliminer ces derniers, le logiciel scanne profondément le disque dur du Mac puis affiche en détails les résultats. La vitesse du scan et la sélection manuelle sont parmi les points forts de cette méthode. Elle possède aussi une autre fonctionnalité d’une extrême importance. Clean My Mac X joue le rôle d’un gestionnaire des tâches. Il peut donc empêcher certains programmes de se lancer pour ne pas consommer la RAM de la machine sans valeur ajoutée. C’est une solution qui peut vous aider mais êtes-vous prêt à payer cher ?



Les avantages :

Interface simple et belle

Fonctionnalités complètes et puissantes

Les inconvénients :

Coût élevé

Prix :

39,95€ pour licence 1 an - 1 ordinateur

59.95€ pour licence 1 an - 2 ordinateurs

89,95€ pour licence 1 an - 5 ordinateurs

79,95€ pour licence à vie - 1 ordinateur

119.95€ pour licence à vie - 2 ordinateurs

179,95€ pour licence à vie - 5 ordinateurs

Quel logiciel choisir pour nettoyer son Mac

Chacun des logiciels mentionnés ci-dessus agit à sa manière. Ils peuvent tous nettoyer votre Mac mais avec des degrés d’efficacité différents. La version gratuite de CCleaner est trop limitée. En même temps Clean My Mac X semble être très cher malgré les nombreux avantages qu’il présente. Avec AppCleaner, vous ne pouvez pas éliminer les fichiers temporaires ou les cookies. C’est possible si vous utilisez OnyX. Toutefois, le logiciel ne donne pas la possibilité de faire un tri sélectif. Après cette revue, il devient clair que MacClean est certainement la meilleure solution de ce Top 5. C’est le seul logiciel de nettoyage Mac qui offre presque tout : scan des virus, suppression des fichiers et des programmes inutiles, contrôle rapide du fonctionnement du Mac. Le tout avec un prix abordable. Vous pouvez même commencer avec la version d’essai.



Ceci est un article sponsorisé par l'éditeur iMobie.