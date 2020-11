Comment prendre des portraits en mode nuit avec l’iPhone 12 Pro

Il y a 6 heures

Alban Martin

Les derniers iPhones d'Apple, l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12‌‌, l'‌iPhone 12 Pro et l'‌‌iPhone 12 Pro‌‌ Max, sont tous équipés d'une fonction de photographie appelée « Mode Nuit », conçue pour prendre des photos nettes et claires même lorsque les conditions d'éclairage sont mauvaises, et ce, sans flash. Tout se passe avec l’intelligence artificielle.

Les photos en mode nuit déjà sur iPhone 11, mais améliorés sur iPhone 12

La photo en mode nuit a fait ses débuts avec la série des iPhone 11, mais son utilisation était limitée à la caméra grand angle de l'arrière. Avec ‌‌les iPhone 12‌‌, Apple a étendu la fonctionnalité « Mode nuit‌‌ » à tous les objectifs, et si vous avez un ‌iPhone 12 Pro‌ et un ‌iPhone 12 Pro‌ Max, vous pouvez également profiter de l'intelligence du scanner LiDAR pour prendre les portraits en « Mode nuit »‌.

Le mode Portrait : encore mieux sur l’iPhone 12 Pro

Le mode Portrait d'Apple apparu sur l’iPhone 7 Plus est devenu un moyen populaire de prendre des photos impressionnantes en utilisant un effet de profondeur de champ connu sous le nom de bokeh, permettant aux utilisateurs d'iPhone de prendre une photo qui garde le sujet net avec un arrière-plan flou. Avec l'ajout du «Mode Nuit», l'iPhone 12 Pro ou l’iPhone 12 Pro Max peut automatiquement éclaircir les portraits tout en préservant la sensation nocturne, en équilibrant les éléments clairs et sombres d'une image.

Comment ça marche

Voici comment prendre une photo de portrait en utilisant le «Mode Nuit» sur iPhone 12 Pro :

Lancez l'application Appareil photo sur votre ‌iPhone 12 Pro‌ ou ‌iPhone 12 Pro‌ Max.

Sélectionnez « Portrait » sous le viseur

Si l'icône du flash est jaune dans le coin supérieur gauche de l'écran, appuyez dessus pour l'éteindre.

Recherchez l'icône «Mode nuit» en haut du viseur - elle ressemble à un croissant de lune. Si la lumière ambiante est faible, le «Mode Nuit» s'activera automatiquement et l'icône sera jaune. Il est possible de forcer son activation, sauf si il y a trop de lumière.





Vous pouvez régler le temps d'exposition avec le curseur juste au-dessus du déclencheur.

Appuyez sur le bouton de l'obturateur et maintenez votre ‌iPhone‌ immobile pendant que le temps d'exposition s'écoule.

Avec l'aide du gyroscope de votre ‌‌iPhone 12 Pro‌‌, le « Mode Nuit »‌‌ peut détecter lorsque l'appareil est attaché à un trépied et présentera des temps d'exposition plus longs que normalement proposés, de quoi avoir de meilleurs résultats.

Portrait classique à gauche / Portrait en mode nuit à droite

Voila, vous savez tout sur les portraits de nuit avec les derniers iPhone. A noter que ce tutoriel fonctionne sur le capteur principal des iPhone 11 et que les temps d’exposition vont de 1 à 30 secondes. Il faudra donc être patient et avoir un sujet immobile.