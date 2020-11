Carbon Copy Cloner est compatible avec macOS 11 Big Sur

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir

Carbon Copy Cloner est un logiciel populaire qui permet aux utilisateurs de Mac de sauvegarder facilement des disques entiers et des partitions sur macOS. Alors que macOS 11 Big Sur est sur le point d'être rendu public, les développeurs de Carbon Copy Cloner ont mis à jour leur app en version 5.1.22 mais ont également alerté leurs utilisateurs sur les problèmes de compatibilité potentiels avec la dernière version du système d'exploitation d'Apple.



Avec Carbon Copy Cloner, les utilisateurs peuvent créer des sauvegardes avancées d'un disque dur Mac tout en le gardant fonctionnel et amorçable, ce qui est idéal pour vous assurer de ne jamais perdre vos données. Cependant, macOS 11 Big Sur apporte des changements fondamentaux à la façon dont le Mac gère ses volumes, ce qui a un impact sur des applications telles que Carbon Copy Cloner.

Carbon Copy Cloner passe à MacOS 11

L'outil Carbon Copy Cloner passe donc en version 5.1.22 pour cloner un Mac sous Big Sur, la dernière version du système d'Apple. Mais il y a un petit hic. L'une des principales fonctionnalités introduites avec macOS Big Sur est une nouvelle couche de protection appelée «Volume système signé» qui scelle et crypte le volume dans lequel macOS est installé. Les outils tiers peuvent toujours effectuer des sauvegardes du stockage interne du Mac, mais ils ne sont pas amorçables et certaines choses deviennent inaccessibles.

Le système réside désormais sur un «volume système signé». Ce volume est scellé cryptographiquement, et ce sceau ne peut être appliqué que par Apple; les copies ordinaires du volume système ne sont pas amorçables sans le sceau d’Apple. Pour créer une copie fonctionnelle du volume système macOS 11, nous devons utiliser un outil Apple pour copier le système ou installer macOS sur la sauvegarde.

La dernière version disponible de Carbon Copy Cloner (5.1.22) fonctionne avec macOS Big Sur, mais elle est uniquement capable de créer des copies du volume système qui ne sont pas amorçables. Les développeurs responsables du logiciel ont affirmé qu'Apple était conscient de cette limitation et s'efforçait actuellement de la résoudre.



En attendant la correction, vous pouvez faire vos sauvegardes avec Carbon Copy Cloner et les utiliser pour réinstaller votre Mac en utilisant l’assistant de migration de macOS.



Pour mémoire, macOS Big Sur marque un changement important puisqu'il s'agit de la première version du système à gérer les Mac Apple Silicon, mais MacOS 11 est aussi grandement revu sous le capot. Si l'interface a largement évolué vers du neuomorphisme, de nombreux aspects techniques ont été modifiés, rendant la tâche plus ardue pour certains développeurs comme ici avec Carbon Copy Cloner.