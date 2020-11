Siri propose un briefing de la journée avec iOS 14.2

Que vous lanciez un « Dis Siri, Briefing » ou que vous restiez appuyé sur le bouton Power pour invoquer Siri et lui dire « Briefing », l'assistant virtuel vous proposera un compte-rendu de la journée. En fonction de votre activité et de vos rendez-vous, Siri peut vous parler météo, jouer un podcast d'informations, vous avertir sur le trafic routier, vous lister vos réunions ou encore lister vos prochains rappels. Nous verrons si ces possibilités évoluent avec le temps. Une bonne idée qu'Apple n'a manifestement pas mise en avant mais qui pourrait s'avérer très utile à ceux qui ont besoin d'un petit topo le matin avant de partir au boulot par exemple. Voici quelques captures démontrant les nouvelles possibilités :

Encore une fonctionnalité cachée. Apple a déployé les versions finales d'iOS 14.2 et d'iPadOS 14.2 hier soir avec plusieurs nouveautés dont Shazam dans le centre de contrôle, Interphone avec le HomePod, des émojis inédits, etc. Mais Siri gagne aussi une option intéressante appelée Briefing.

