Les développeurs peuvent soumettre des apps iOS pour Mac M1 avec Xcode 12.2

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

1

Alors que Xcode 12.2 est passé en version RC 2 hier soir, comme MacOS 11, Apple encourage les développeurs à soumettre leurs apps iOS compilées avec cette version pour profiter des apps universelles. Oui, MacOS 11 va permette de faire tourner toutes les apps iPhone et iPad sur Mac équipés de la puce M1, sans effort.



Rappelons également que Xcode 12.2 prend en charge iOS 14.2, iPadOS 14.2, tvOS 14.2 et watchOS 7.1.

Xcode 12.2 profite aux Mac Apple Silicon

Cette nuit, nous avons reçu un mail qui pousse à soumettre dès maintenant les applications conçues pour macOS 11 Big Sur.



Vous pouvez désormais soumettre des applications universelles compilées avec Xcode 12.2 qui tirent pleinement partie des Mac Apple silicon.

Vos applications seront plus belles que jamais sur macOS Big Sur, grâce à une toute nouvelle interface qui a été finement réglée pour les fonctionnalités puissantes qui font d'un Mac un Mac. Les nouvelles fonctionnalités de widgets et la nouvelle galerie de widgets peuvent rendre votre application visible en un coup d'œil. Et beaucoup plus.

Le portage ne s’arrête pas là. Vos applications peuvent être optimisées pour fonctionner avec les claviers, les fenêtres et les gestes de saisie tactile en utilisant les fonctionnalités existantes qui sont déjà disponibles pour les applications iPhone et iPad. Vous pouvez même ajuster leur fonctionnement sur Mac en vérifiant les capacités existantes et en activant et désactivant les fonctionnalités en conséquence.



Pour cela, il faut compiler vos applications avec Xcode 12.2 Release Candidate, mettre à jour vos pages produits et soumettre vos applications pour examen.

Dans le cas contraire, Apple explique que quand le premier Mac Apple Silicon sera livré la semaine prochaine, vos applications iPhone et iPad seront publiées automatiquement sur le Mac App Store, sauf si vous avez mis à jour leur disponibilité dans App Store Connect. Elles seront donc déjà compatibles mais pas forcément optimisées. Pour en savoir plus, lisez la documentation Apple à ce sujet.