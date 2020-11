Apple Podcasts peut maintenant s'intégrer sur les sites

Hier à 21:28

Julien Russo

Depuis que Spotify s'est lancé dans les podcasts, la concurrence devient difficile pour Apple. La firme veut à tout prix préserver le succès de son application de podcasts et fait tout pour attirer de nouveaux fidèles. La dernière idée en date concerne la possibilité de partager un code d'intégration sur un site internet. Résultat, le visiteur a l'accès direct à l'épisode sans avoir besoin d'ouvrir manuellement Apple Podcasts ou de cliquer sur un lien !

Le code d'intégration est arrivé !

Twitter, Instagram, Facebook, Apple Music... Ils proposent tous un code d'intégration pour mettre en avant un contenu spécifique sur un site internet. L'avantage de la mise à disposition de ce type de partage, c'est de proposer une visibilité supplémentaire et une accessibilité améliorée aux visiteurs !

Depuis aujourd'hui, Apple propose à tout le monde des codes d'intégrations pour l'ensemble des podcasts disponibles sur Apple Podcasts.

Il existe à l'heure actuelle deux types de code d'intégration.

Le premier code va vous afficher les détails du podcast avec la liste des épisodes du plus récent au plus ancien.

Le second code d'intégration va se concentrer sur un épisode en particulier. Une superbe idée pour relayer le dernier épisode mis en ligne. Comme vous pouvez le constater, les informations sont moins nombreuses et les possibilités plus limitées. Mais c'est voulu, l'objectif ici est que la personne qui voit cela appuie sur le bouton "Lecture".

Pour l'instant, vous pouvez obtenir le code d'intégration uniquement via podcasts.apple.com/fr/, nous avons vérifié sur l'application de Podcasts de macOS et ce n'est pas encore pris en charge !

Cette nouveauté très attendue par les créateurs de podcasts va permettre d'obtenir un potentiel de popularité supplémentaire.



