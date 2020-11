Adobe Photoshop propose une bêta pour les Mac Apple Silicon

Corentin Ruffin

C'était prévu, puisqu’annoncé lors du précédent keynote : Adobe propose depuis quelques heures la première bêta de Photoshop à destination des Mac avec la nouvelle puce M1. Il faut dire que le célèbre studio travaille sur une compatibilité de toute sa suite créative pour la phase Apple Silicon.



La version bêta de Photoshop nécessite donc un appareil compatible, mais également a version 5.3.1.470 ou ultérieure de Creative Cloud.

Apple Silicon : une première bêta pour Adobe Photoshop et les puces M1

Nous sommes ravis d'annoncer la première version bêta de Photoshop fonctionnant en mode natif sur du matériel ‌Apple Silicon!!



Cette première version de Photoshop pour ‌Apple Silicon‌ offre de nombreuses fonctionnalités de base de Photoshop sur lesquelles vous vous êtes habitué pour vos besoins d'édition quotidiens, et nous ajouterons d'autres fonctionnalités dans les semaines à venir. Notez que le logiciel bêta n'est pas encore officiellement pris en charge par Adobe, mais nous voulons avoir vos feedbacks.

Dans cette première version bêta, il faudra donc faire l'impasse sur pas mal de fonctionnalités connues et faire face également à certaines lenteurs. À noter aussi que le lancement d'Adobe Photoshop sous l'émulation Rosetta n'est pas non plus officiellement prise en charge par Adobe.



Si vous voulez télécharger cette bêta ou en savoir plus, c'est par ici !