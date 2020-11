Google Chrome devient compatible avec Apple Silicon M1

Il y a 43 min (Màj il y a 38 min)

Corentin Ruffin

Depuis la semaine dernière, il est donc possible de commander l'un des nouveaux Mac avec puce M1, présenté par Apple lors de la dernière conférence. Ainsi, les Mac mini, MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces sont désormais les premiers à lancer la nouvelle ère Apple Silicon.



Ainsi, les développeurs des différents studios et services n'ont pas le choix que de mettre à jour leurs applications pour devenir compatibles avec cette nouvelle gamme d'ordinateurs. Le dernier en date n'est autre que le navigateur Google Chrome (v86.0.4240.93, 127 Mo, iOS 12.0) qui franchit le pas.

Google Chrome : une mise à jour pour Apple Silicon

Avec les Mac sous Apple Silicon disponibles à la commercialisation, de nombreux apps et outils se mettent à jour pour accueillir la grande nouveauté de la Pomme. Chrome 87, sorti aujourd'hui, est disponible dans une version optimisée pour les ordinateurs embarquant la fameuse puce M1.



Le déploiement se fera à partir de demain, et lorsqu'elle sera disponible, la nouvelle version de Chrome pourra être téléchargée sur la page de téléchargement du navigateur. La mise à jour était présente un peu plus tôt dans la journée, mais elle comportait des problèmes de plantage que Google a pris en compte dans la version de ce jeudi.