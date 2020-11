Test du BenQ ScreenBar Plus : une lampe LED pour écrans d'ordinateurs

Peut-être faites-vous partie du fort pourcentage de personnes à travailler sur un ordinateur et donc à être exposé à la lumière de l'écran qui, à la longue, peut devenir nocive pour vos yeux. Il est important de s'équiper d'un bon matériel, mais également de faire appel à des accessoires qui peuvent venir vous aider à faire face à d'éventuels problèmes.



Aujourd'hui, nous allons notamment parler de la lampe du taïwanais BenQ, la barre ScreenBar Plus, que nous avons eu la chance d'essayer ces derniers jours. Un essai qui a été fait durant mes rédactions, mais également mes heures de création graphique, où une bonne lumière influe énormément.

Notre avis sur la BenQ ScreenBar Plus

Avec la commercialisation de sa ScreenBar Plus, BenQ veut soulager la fatigue oculaire tout en offrant un confort de travail bien meilleur que face à un simple écran, qui a tendance à poser des problèmes à la longue. Mais, que vaut cette version Plus de la barre, qui a déjà fait ses preuves dans le passé ? C'est ce que nous allons tenter de voir grâce à ce test.

Le contenu et l'installation

La société taïwanaise, pour le contenu de sa barre LED, a fait le choix de la simplicité : dans le carton, outre la ScreenBar Plus, nous retrouvons la pince brevetée par la firme pour le maintien, le contrôleur permettant la mise en route et les réglages de la lumière ainsi que les instructions d'utilisation.



Pour l'installation, rien de bien compliqué puisqu'il suffit de relier la pince à la barre, puis de fixer le tout sur l'écran cible : il faut bien préciser que la ScreenBar Plus s'adapte à toutes les tailles de moniteurs. Il ne reste plus qu'à brancher cette dernière en USB puis de la lancer avec la molette. Un jeu d'enfant !

Le design et le fonctionnement

Avec sa taille de 45 cm x 9,0 cm x 9,2 cm‎, la lampe LED est enrobée dans un tube en alliage d’aluminium, ne prenant qu'un minimum de place. Pour le confort, l'accessoire peut s'ajuster grâce à une inclinaison allant jusqu'à 20°.



La connectivité se masque au dos de l'écran dans le cas où vous la reliez par USB sur votre écran, descendant jusqu'au contrôleur qui permet le contrôle de la luminosité ou de la température de couleur. Elle aussi, reste très sobre, et permet donc d'allumer les LED d'une simple pression sur le bouton. La molette se tourne pour augmenter ou diminuer l'intensité, mais on retrouve également un bouton permettant d’ajuster la luminosité automatiquement.



Le second bouton, lui, permet de switcher entre le réglage de la luminosité et la température de couleur, qui se modifie donc avec la fameuse molette.

Les performances

L'un des principaux arguments de cette ScreenBar Plus, c'est qu'elle permet l'éclairage de l'écran sans qu'il y ait de traces de reflets sur ce dernier, ce qui peut arriver avec la lumière d'une pièce. Le contrepoids, présent sur la fixation, permet donc d'éclairer devant l'écran, et non pas directement dessus, ce qui n'éblouit pas l'usager.



De plus, il faut bien dire que le bouton d'ajustement automatique est très pratique, permettant de jauger selon la luminosité de la pièce et les moments de la journée. Côté technique, la ScreenBar Plus est capable d'offrir jusqu'à 500 lux d’éclairage entre huit températures de couleur différentes. Pouvoir jouer entre ces fameuses lumières apporte un certain confort, allant de la lumière blanche de 6500 K allant jusqu'au blanc pâle à 2700K, semblable aux écrans de lecture.

Notre avis

Étant la plupart du temps devant un écran, avec des activités fatigantes pour l'oeil, il faut bien dire que la découverte de cette barre est une vraie aubaine. Ne prenant aucune place, en comparaison à une lampe de bureau, il faut savoir que le fait que la lumière ne se reflète pas sur l'écran est un véritable atout.



À n'importe quelle heure de la journée, et selon n'importe quel niveau de luminosité dans la pièce, on trouve forcément le réglage qui aidera à être plus confortable pour faire son travail. L'utilisation de cette dernière se fait rapidement via la molette qui est très facile à prendre en main et à maîtriser.







Le prix de la BenQ ScreenBar (promotion)

Le seul point qui peut être assez effrayant, c'est son prix, qui est de 130€... Une somme conséquente, qui se justifie par le confort qu'elle apporte sur le court et le long terme, et qui efface beaucoup de concurrents dans le milieu. La bonne nouvelle, c'est que pour le Black Friday, et jusqu'au 30 novembre, la ScreenBar Plus est en promotion à -10% et BenQ offre la livraison.



De plus, grâce à notre partenariat avec la société, nous avons la chance de pouvoir vous donner le code screenbar5 qui réduira le prix de 5€ de plus !



Si vous êtes plutôt Amazon, elle est vendue 135€, et même 105€ en version lite.