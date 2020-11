Tweetbot 3 for Twitter : La mise à jour pour les Mac M1 et macOS Big Sur est arrivée

Avec les annonces d'Apple en novembre, les développeurs ont eu un travail d'optimisation afin que leurs applications fonctionnent de façon native avec les Mac Intel et Apple Silicon. Aujourd'hui, Tweetbot a la fierté d'annoncer que son app est " universelle " pour toutes les générations de Mac. L'icône de l'application s'est aussi adaptée aux codes de design de macOS Big Sur, désormais les icônes ne sont plus rondes, mais carré es. La firme de Cupertino a demandé aux développeurs de suivre au mieux ce nouveau code afin que les docks des utilisateurs de macOS Big Sur soient tous conhérent .

Tweetbot 3 for Twitter est une des meilleures alternatives à l'application officielle de Twitter. Proposés au tarif de 10,99€ sur le Mac App Store, les développeurs de Tweetbot proposent régulièrement de nouvelles mises à jour pour s'adapter aux nouveautés d'Apple. L'application a reçu hier en fin de journée la version 3.5 axée sur une optimisation des nouveaux Mac M1 et de macOS Big Sur.

