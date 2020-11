Promo sur le forfait B&YOU 50 Go à 11,99€

Pour 11,99€ par mois, B&YOU propose donc un forfait 4G de 50 Go d'Internet avec les appel/SMS illimités dont 6 Go de Data en roaming pour vos déplacements à l'étranger. Le prix ne changera pas après la première année.

Pour contrer Sosh et SFR , Bouygues propose une offre immanquable avec le forfait 4G 50 Go à 11,99€ ! Habituellement, ce forfait est affiché à 19,99€, toujours sans engagement. Voilà une grosse réduction pour l’opérateur numéro deux en France qui lance une dernière offensive avant les forfaits 5G qui débarquent début décembre.

