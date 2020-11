L'ANFR dévoile les premiers emplacements des antennes 5G

Bien évidemment, il faut rappeler que cette carte dévoile les sites autorisés à émettre la 5G mais cela ne signifie pas qu'ils sont en service immédiatement, chaque opérateur décide par la suite du moment où il les active. Pour donner un chiffre un peu plus précis, 40 villes de plus de 100 000 habitants en métropole sont toutes concernées par ces premières autorisations.

L'ANFR (Agence National des fréquences) vient de rendre publique pour la première fois une carte de France qui permet de découvrir l'emplacement des premières antennes 5G autorisées à émettre du réseau. Ainsi, on se rend compte que plusieurs grandes villes sont bien évidemment de la partie, mais certains endroits ruraux également. Il y a 3 jours, l'ANFR a donné son aval pour exactement 15 901 sites 5G qui concernent les 4 opérateurs mobiles français. Auparavant, ils avaient tous déposés un dossier auprès de l'ANFR afin qu'il soit étudié et jugé valide pour que les fréquences 5G ne viennent pas créer des soucis avec les fréquences 4G déjà existantes.

