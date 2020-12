Free Mobile : l'eSIM est maintenant mentionné dans la brochure tarifaire

Il y a 45 min

Julien Russo

Le service client de Free Mobile a probablement eu cette question une multitude de fois : "c'est quand que l'eSIM est disponible ?". L'opérateur de Xavier Niel est aujourd'hui le dernier opérateur à ne pas proposer la carte SIM "virtuelle" disponible depuis l'iPhone XS. Face à la demande croissante des abonnés, Free Mobile a décidé de réagir et avait expliqué il y a quelques mois "travailler sur le sujet", aujourd'hui les choses semblent se préciser...

La mention "eSIM" apparait dans la brochure tarifaire

La journée du 1er décembre a été l'occasion pour Free Mobile de réaliser quelques modifications dans sa brochure tarifaire. Le site UniversFreebox qui observe de près l'opérateur a remarqué une information qui n'était pas là auparavant. En effet, Free Mobile parle d'une "Carte SIM/eSIM" à seulement 10€ lors de la validation de la commande sur mobile.free.fr.

Si cette nouveauté n'est pas encore officiellement disponible, l'opérateur semble préparer le terrain à l'arrivée imminente de l'eSIM pour ses abonnés.

L'eSIM qu'est-ce que c'est ?

Nous avons toujours connu la carte SIM physique, cette petite carte qu'on enlève de son support pour l'insérer dans son iPhone. Depuis l'iPhone XS, Apple propose de vous connecter au réseau de votre opérateur via l'eSIM.

Vu le succès mondial, la firme de Cupertino a ensuite proposé l'eSIM dans son iPad ou encore dans l'Apple Watch.

Beaucoup vous diront que l'eSIM est virtuelle, on vous répondra "pas vraiment", puisque quand Apple propose un produit compatible eSIM, l'entreprise est obligée d'intégrer un petit composant qui est directement soudé à la carte mère du smartphone. Ce composant est très petit, encore plus petit qu'une Nano SIM !

L'avantage de l'eSIM c'est que le composant n'a pas besoin d'être changé quand vous changez d'abonnement mobile, l'opérateur vous envoi les accès de connexion à son réseau directement par internet et l'activation se réalise en quelques secondes, tout comme la désactivation !