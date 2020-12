Adobe Lightroom 4.1 est disponible en version native sur les Mac M1

C'est désormais chose faite pour Adobe avec Adobe Lightroom , le logiciel est disponible en version native sur Apple Silicon . Il n'est donc plus nécessaire de passer par Rosetta . Pour rappel, ce logiciel est disponible au prix de 9.99€ par mois sous forme d'abonnement via le système achat in-app d'Apple. Il y a quelques semaines, Adobe avait annoncé être en plein travail sur une version native de Lightroom Classic qui devrait pour sa part voir le jour au cours de l'année 2021. Idem pour Photoshop.

