WhatsApp : les appels depuis l'app Mac / PC arrivent

Il y a 52 min

Alexandre Godard

La version Web de WhatsApp continue de s'enrichir avec des nouvelles fonctions et la dernière en date n'est autre que l'appel audio/vidéo sur les ordinateurs. Un nombre très restreint d'utilisateurs possédant la version bêta ont vu la fonctionnalité apparaître sur leur compte. Preuve que cela sera bientôt disponible pour tous ?

Passer un appel depuis votre PC/Mac avec WhatsApp

Cela fait déjà quelques temps que WhatsApp se concentre sur son "application" PC/Mac pour proposer une version web complète et qui se rapproche au maximum de l'application sur smartphone. Il y a quelques mois nous avions déjà entendu parler de la possibilité d'être connecté en simultané (même compte) sur l'application et la version bureau mais cette fois-ci, c'est une autre fonction très attendue qui débarque, à savoir l'appel audio et vidéo.

Un utilisateur possédant la version de test de WhatsApp sur Mac a découvert en se connectant deux nouveaux boutons qui représentent l'appel audio et l'appel vidéo. Vous l'aurez donc compris, pas besoin de vous faire un dessin, c'est la première fois qu'un utilisateur peut tester cette option attendue depuis bien longtemps. Même si pour l'instant ce n'est disponible que pour quelques utilisateurs qui en plus possèdent la version "beta tester", nul doute que cette fonctionnalité devrait voir le jour en 2021 pour tout le monde.

