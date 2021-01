L’iPad 9 et l’iPad Pro 2021 ne changeront pas de design

Un nouveau rapport de Macotakara et provenant de la chaîne d'approvisionnement clarifie ce à quoi s'attendre pour la gamme iPad en 2021. Selon nos confrères japonais, l'iPad d'entrée de gamme de 9e génération adoptera un design similaire à celui de l'iPad Air 3. De son côté, il n'y aura pas de changement de conception pour l'iPad Pro 2021.

L'iPad 9 comme l'iPad Air 3 ?

Apple a présenté l'année dernière un tout nouvel iPad Air 4 avec un design similaire à l'iPad Pro. Le rapport d'aujourd'hui, cependant, indique que l'iPad 9 lancé dans les prochains mois présentera un design similaire à l'iPad Air 3, qui a été introduit à l'origine en 2019.



Le nouvel iPad de 9e génération serait donc doté du même écran de 10,2 pouces que la 8e génération, mais serait nettement plus fin et plus léger :

Selon un fournisseur chinois, le prochain iPad (9e génération) serait probablement basé sur l'iPad Air (3e génération). La taille de l'écran restera la même que celle de l'iPad (8e génération) à 10,2 pouces, mais l'épaisseur sera beaucoup plus fine à 6,3 mm et le poids sera réduit à 460 g.

Des sources disent qu'il continuera à utiliser Touch ID, un port Lightning, un écrans à plastification complète, le revêtement antireflet, le gamut P3 et l'affichage True Tone.

L'iPad Pro 2021 avec miniLED et puce A14X

Quant à l'actualisation de l'iPad Pro que nous attendons cette année, Macotakara affirme que la conception physique restera la même, mais que les performances du processeur de la série AX à l'intérieur «pourraient être considérablement améliorées». On se doute qu'Apple inclura la puce A14X, une version plus puissante que celle qui équipe les iPhone 12 et iPad Air 4.



En revanche, l'information ne fait aucune mention de la transition supposée de l'iPad Pro vers la technologie d'affichage miniLED.



Enfin, concernant les dates de sortie, pas de calendrier précis. On imagine que l'iPad 9 succèdera au 8 à l'automne prochain, et que l'iPad Pro 2021 pourrait être lancé en mars car la version 2020 avait été lancée au printemps dernier.