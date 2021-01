Un raccourci pour générer l'attestation du couvre-feu 2021

Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus au besoin. Et si vous avez d'autres raisons, créez d'autres raccourcis sur votre Android.

Passer par un raccourci depuis votre iPhone vous permettra de générer une attestation très rapidement et sans avoir à remplir les champs du site officiel à chaque fois. Pour se faire, nous vous proposons simplement un raccourci créé par nos soins en utilisant l'outil de génération d'attestation des assurances Luko . Bien entendu, vos informations ne sont ni collectées ni conservées par quiconque. Tout se passe sur votre iPhone.

A partir du samedi 16 janvier 2021, la France est placée sous un couvre-feu de 18h à 6h du matin. Pour sortir de chez pendant ces horaires, il faut se munir d'une attestation papier ou numérique. Nous vous proposons un nouveau tutoriel pour apprendre à générer des attestations en quelques secondes grâce à l'application Raccourcis d'Apple, comme celle qui vous avait tant plu pendant le confinement de 2020 . On a expliqué la méthode sur iOS et sur Android.

