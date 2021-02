Test de la reMarkable 2 : la tablette qui remplace le papier

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Antoine

3

Conçue par une équipe norvégienne, la reMarkable 2 est une tablette à encre numérique (e-ink) ayant pour vocation de remplacer complètement l'usage de feuilles de papier. En effet, contrairement aux tablettes telles que l'iPad, elle n'embarque que le strict nécessaire afin d'augmenter la productivité et la concentration de son utilisateur. Moins chère et plus performante que sa prédécesseur, réussit-elle le pari de pouvoir réellement remplacer le papier ? Réponse dans notre test.

Présentation et prix de la reMarkable 2

Le but de la reMarkable 2 n'est pas de concurrencer l'iPad, mais de remplacer les feuilles de papier, en organisant vos documents et en les synchronisant pour les rendre disponibles sur tous vos appareils. La tablette possède un bel écran à encre numérique de 10,3 pouces. Monochrome, celui-ci n'est pas rétro-éclairé, mais est conçu de pair avec les marqueurs pour reproduire le plus naturellement possible la sensation d'écriture. La résolution de 1872 x 1404 (226 PPP) permet un affichage net de vos notes et croquis.

Par rapport à la version 1, cette nouvelle mouture apporte de nombreuses améliorations intéressantes :

Batterie 3 fois plus endurante

30% plus fine (4,7mm)

2 fois plus rapide

Prise en charge d'USB-C pour une recharge et un transfert améliorés

Nouveau design en aluminium anodisé

Accessoires magnétiques pour plus de confort

Caractéristiques principales

Dimensions : 188 x 246 x 4,7 mm

Poids : 403,5 g

Mémoire interne : 8 Go

Batterie : jusqu'à 2 semaines

RAM : 1 Go LPDDR3

Processeur : 1,2 GHz dual-core ARM

Connexion Wi-Fi pour synchroniser vos documents avec vos autres terminaux (ordinateurs et mobiles)

Prix : 399€

reMarkable 2 nue juste après déballage, et son Marker Plus

Interface & réglages

Propulsée par Codex, un système d'opération maison basé sur Linux, l'interface est sobre et va droit au but. Elle est assez réactive pour permettre une navigation sans frustration, et ce malgré la technologie d'encre numérique utilisée pour l'écran. La page d'accueil affiche tous vos dossiers et documents sous forme de grille, avec des aperçus de chaque fichier. Le tout peut être trié par nom, taille ou date de modification. Pour organiser vos documents, vous pouvez créer une arborescence de dossiers, avec une profondeur a priori infinie. La barre de menu, en haut de l'écran, permet d'afficher le menu, de créer un dossier, un cahier de notes, ou une feuille rapide, et d'effectuer une recherche dans vos documents existants. Par défaut, tous vos dossiers et documents sont affichés sur la page d'accueil, mais il est possible de filtrer sur base de leurs types (cahiers de notes, PDFs, eBooks, favoris) depuis le menu. Ce dernier permet également de basculer la vue en mode liste plutôt que grille. Enfin, vous pourrez accéder à la corbeille et aux réglages de la tablette.

Les réglages, assez restreints, permettent notamment de définir si vous êtes gaucher ou droitier, de protéger la tablette avec un mot de passe ou encore de la connecter la tablette à un réseau Wi-Fi. Le choix de la langue du clavier est limité à l'anglais (QWERTY) et le norvégien. Bien que le clavier ne soit que rarement utilisé, il aurait été appréciable de proposer d'autres configurations, AZERTY par exemple. La tablette se rattrape sur la reconnaissance d'écriture, pour laquelle 33 langues sont disponibles.

Lorsque vous ouvrez un document, une petite icône est présente en haut à gauche ou à droite de l'écran, selon que vous soyez droitier ou gaucher. Elle permet d'afficher la barre d'outils latérale, ainsi qu'une croix permettant de fermer le document. Lors de nos tests, cette dernière a été actionnée sans le vouloir a plusieurs reprises, lorsque la main est posée sur l'écran pour écrire, et il est donc recommandé de masquer la barre latérale une fois l'outil nécessaire sélectionné. Il est également possible de fermer le document en glissant vers le bas depuis le haut de l'écran.

Fonctionnalités

Outils disponibles

La barre latérale propose 5 outils, en plus des boutons annuler et rétablir :

mode stylet, avec 8 pinceaux différents Stylo à bille Fineliner Marqueur Crayon Porte-mine Pinceau Surligneur Stylo plume (pour la calligraphie par exemple)

propriétés du trait 3 épaisseurs possibles : fin, normal, épais 3 couleurs : noir, gris, blanc

gomme, 3 modes disponibles gomme normale effacer la sélection tout effacer

sélection, pour déplacer, redimensionner, pivoter et copier/couper

loupe, pour ajuster le niveau de zoom

Trois icônes sont également présentes dans le bas de la barre latérale. La première permet de partager le document par mail (PNG, PDF, SVG, ou le texte brut) ou d'activer le mode LiveView, afin d'afficher en temps réel le document sur un autre écran (ordinateur ou mobile). La deuxième permet de jouer avec les calques, de la même manière que dans Photoshop. La dernière a trait aux réglages du document, et permet notamment de le basculer en mode paysage, ou bien de visualiser et réagencer les différentes pages.

LiveView (Bêta)

Cette fonctionnalité permet d'afficher en temps réel un fichier sur un écran d'ordinateur ou de téléphone. Vos traits y sont donc reproduits avec une très légère latence, ce qui permet de facilement présenter ou annoter un document par exemple. La fonctionnalité est en bêta, mais fonctionne déjà plutôt bien. Nous avons remarqué 2 aspects qui pourraient être améliorés, mais qui sont peut-être des choix plus que des bugs :

les traits ne sont reproduits sur l'écran externe que lorsque la mine du Marker a quitté la surface de la tablette

les éléments effacés sur la tablette ne le sont pas sur l'écran de projection

Templates

Lorsque vous créez un nouveau document, vous avez accès à plusieurs dizaines de templates différents, 47 pour être précis. On retrouve des classiques, comme les feuilles blanche, lignée et quadrillées, mais également des modèles moins communs comme des storyboards, une checklist, un planificateur ou encore des partitions de musique. Nul doute que vous trouverez chaussure à votre pied dans cette collection.

Extension de navigateur

Une extension, disponible sur Chrome uniquement, permet de sauvegarder n'importe quelle page web et de l'envoyer directement sur votre reMarkable 2. Il est possible d'envoyer le texte uniquement, avec un format similaire au mode Lecteur de Safari, ou bien un PDF de la page web, reprenant ainsi les images et autres éléments. Cette extension est très pratique, et permet de retrouver l'article que vous étiez en train de lire sur votre ordinateur en un clin d'oeil sur votre tablette, afin de pouvoir l'annoter, ou simplement le lire sur un écran à encre numérique, plus reposant pour les yeux.

A noter que l'export en PDF coupe parfois les images en 2 lorsque celles-ci sont positionnées à la jonction entre 2 pages, rendant ainsi la lecture moins agréable. Cela n'est cependant pas dû à l'extension, mais au navigateur qui définit lui-même le format du PDF (vous pouvez toutefois le guider un peu dans sa démarche).

Options de l'extension pour Chrome

Synchronisation dans le cloud

Afin de pouvoir accéder à ses fichiers n'importe où, il est possible d'installer des applications, aussi bien sur ordinateur (Mac & Windows) que sur mobile (iOS & Android). La démarche est très simple, il suffit de télécharger l'application, et lors de la première ouverture, un code unique sera demandé afin de valider la connexion. Une fois cette validation faite, vous pourrez bénéficier d'un accès à vos fichiers depuis n'importe quel appareil connecté. Vous pourrez organiser vos documents existants et les exporter dans le format de votre choix (PDF, PNG ou SVG), mais également en ajouter de nouveau (EPUB ou PDF).

Lecture d'ebooks en PDF et EPUB

La tablette reMarkable 2 est capable de lire aussi bien les fichiers PDF que les ebooks au format EPUB, le plus répandu. La fluidité est similaire à une liseuse classique de type Kindle ou Kobo, mais l'écran, plus grand, est plus confortable pour lire un PDF. Pas de rétro-éclairage, ce qui rend la lecture impossible dans une pièce sombre. Etant donné le but initial de la tablette, à savoir remplacer le papier, nous ne lui en tiendrons pas rigueur. En revanche, le zoom dans les PDF laisse un peu à désirer, et est difficilement utilisable de manière efficace.

L'annotation se fait très naturellement à l'aide du Marker, avec l'avantage de pouvoir effacer et modifier les notes manuscrites, contrairement à un livre et un vrai crayon. Pour les ebooks, il est possible d'ajuster la police ainsi que l'espacement interlignes, les marges et l'alignement. La tablette étant connectée, vous pourrez récupérer votre ebook annoté via l'application sur ordinateur ou mobile. Quelques aspects laissent toutefois un peu à désirer, notamment la difficulté de feuilleter le livre rapidement, l'absence de dictionnaire, ou encore l'absence de marque-pages.

Avec un espace de stockage disponible de 6,41 Go, vous avez largement la place pour quelques dizaines voire centaines de livres, en fonction de leurs poids. Si, en revanche, vous êtes un grand lecteur de PDFs contenant de nombreuses images, vous risquez d'être un peu à l'étroit au bout d'un certain temps, d'autant plus que la mémoire n'est pas extensible.

Accessoires

Les marqueurs

Le marqueur de base (59€) est blanc cassé et pèse 15 grammes. Il est magnétisé, permettant un rangement aisé le long de la tablette, et a l'avantage de ne pas devoir être chargé. Sa mine à haute friction permet de reproduire assez fidèlement la sensation d'un crayon sur du papier. La latence est de 21 ms, délivrant ainsi une sensation d'instantanéité et de fluidité naturelle. Le marqueur est sensible à la fois à la pression (4096 niveaux) et à l'inclinaison (50 degrés différents), pour reproduire le plus naturellement possible vos traits en fonction de l'outil sélectionné. Enfin, la prise en main est excellente.

Le Marker Plus (99€) est noir et pèse 19 grammes. Il reprend toutes les caractéristiques du Marker en y ajoutant une gomme sur l'extrémité supérieure. Cela permet de pouvoir effacer du contenu sans devoir changer d'outil.

Tous les deux possèdent des mines interchangeables. reMarkable recommande de changer de mine toutes les 3 à 7 semaines en fonction de votre usage (fréquence et technique d'utilisation). Chaque marqueur est fourni avec 10 mines, et une recharge de 9 mines coûte 14€.

Les couvertures de protection

Il existe 2 couvertures de protection : le Folio (79€) et le Book Folio (entre 99 et 149€ en fonction du matériau choisi).

Le Folio, en polymère gris, permet de ranger la reMarkable 2 lorsqu'elle n'est pas utilisée, et possède un emplacement pour le Marker sur le côté. La tablette est ainsi parfaitement protégée, et le Marker en grande partie, à l'exception de son extrémité supérieure.

Le Book Folio permet de venir clipser (magnétiquement) la tablette dedans, et s'ouvre comme un livre, protégeant ainsi l'écran lorsque la tablette n'est pas utilisée. Personnellement, c'est celui-ci que nous recommandons, car plus pratique à utiliser que le Folio simple. Petit bémol toutefois, il n'est pas possible d'utiliser le Book Folio dans le sens inverse pour un gaucher, l'ouverture se faisant systématiquement vers la gauche. Cela n'est pas rédhibitoire, mais ça peut légèrement gêner les gauchers pour écrire dans la marge, en fonction de la technique d'écriture utilisée. Trois modèles sont disponibles :

Gris (même matière que le Folio), 99€

Cuir noir, 149€ (le modèle que nous avons testé et approuvé)

Cuir brun, 149€

reMarkable 2 avec Book Folio (cuir noir) et Marker Plus

Conclusion

Après un peu plus de deux semaines de test, notre verdict est dans l'ensemble plutôt positif. Nous avons été séduits par le design et la qualité de la tablette et de ses accessoires. La prise de notes est agréable, grâce au Marker qui reproduit la sensation de frottement du crayon sur du papier, et qui propose une réactivité tout simplement impressionnante, d'autant plus pour un écran à encre numérique. La reMarkable 2 permet de remplacer le papier, tout en y ajoutant des possibilités supplémentaires grâce au condensé de technologie utilisé. Vous ne perdrez plus de temps à chercher telle feuille ou tel document, car tout sera bien organisé sur votre tablette. De plus, vous pourrez y accéder où que vous soyez, depuis votre ordinateur ou téléphone portable. L'équipe reMarkable a réussi à se concentrer sur le nécessaire, sans démultiplier les fonctions gadgets, afin que l'utilisateur reste concentré sur sa prise de notes.

Le pari de remplacer le papier nous semble donc réussi, et la reMarkable 2 nous a même redonné goût à l'écriture manuscrite, plutôt qu'entièrement sur ordinateur. Cependant, tout n'est pas parfait, et plusieurs points pourraient aisément être améliorés. Nous pensons tout d'abord à l'expérience de lecture des ebooks. Certes, ça n'est pas le but premier de la tablette, mais avec un écran pareil, il serait possible de la rendre encore plus agréable et pratique. Nous avons également rencontré quelques lenteurs dans la synchronisation par moments. Heureusement, ces événements restent marginaux, et ne sont gênants que si vous avez immédiatement besoin du document modifié sur un autre appareil. Enfin, l'élément qui freinera le plus de monde est probablement le prix. Les 400€ de la tablette paraissent encore relativement justifiables, mais là où le bât blesse, c'est pour les accessoires. En effet, impossible d'utiliser la tablette telle quelle, et il faudra obligatoirement passer à la caisse pour le Marker, hissant la note à 458€ ou 498€ selon le stylet choisi. La plupart des gens voudront, à raison, protéger leur matériel. Notre recommandation personnelle va vers le Book Folio, car il permet d'utiliser facilement la reMarkable 2, que ça soit sur un bureau, dans un fauteuil ou en déplacement, de manière intuitive, tout en la protégeant correctement. On arrive ainsi dans une fourchette comprise entre 557€ et 647€. Il est possible de s'en sortir pour 537€ avec le Folio de base, mais l'expérience utilisateur s'en trouve réduite.

Dès lors, nous recommandons la reMarkable 2 aux passionnés d'écriture, aux étudiants pour annoter leurs slides de cours, et aux têtes en l'air qui perdent fréquemment des feuilles, ou passent des heures à les chercher. Si vous n'écrivez que sporadiquement, le prix va être plus dur à justifier, à moins que vous soyez curieux de nouvelles technologies et que vous en ayez les moyens.

Notre avis sur reMarkable 2

Les plus

Prise de notes très agréable, fluide & réactive

Design soigné, accessoires de qualité

Synchronisation des documents pour y accéder depuis n'importe où

De nombreux templates disponibles

Extension de navigateur pour transférer en un clin d'oeil un article sur la tablette

Pas de fioritures, favorise la concentration sur la lecture et/ou la prise de notes

Les moins