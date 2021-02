Apple incite l'Inde à produire plus d'iPad

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Les demandes d'iPad ne cessent d'augmenter mois après mois et c'est justement pour cela qu'Apple commence à interpeller et négocier avec ses partenaires indiens comme Wistron afin d'augmenter la cadence.

Apple se prépare à l'arrivée de l'iPad Pro 2021

Les ventes d'iPad se passent à merveille et la rumeur insistante qui évoque un nouvel iPad Pro au mois de mars ne fait qu'augmenter l'attente des gens autour de ce produit. Apple l'a bien compris et c'est justement pour ça que l'on apprend aujourd'hui que la direction fait "pression" sur le gouvernement indien ainsi que sur ses partenaires pour augmenter la production d'iPad.

Après avoir effectué le même type de demande pour les iPhone il y a quelques temps, la Pomme négocie avec ses partenaires indiens. Pour être sûr d'arriver à ses fins, Apple promet bien évidemment plus d'argent distribué dans les prochaines années. Pour rappel en 2020, le Premier ministre indien Narendra Modi avait lancé une incitation de 6.7 milliards de dollars supplémentaires pour augmenter la capacité d'assemblage des smartphones.



À noter pour finir que d'autres entreprises pratiquent ce genre de méthode en accord avec le gouvernement indien. Ah le business, on en veut toujours plus...



Source