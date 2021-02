Digitimes confirme la production d’écrans MiniLED pour iPad Pro et MacBook

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

La société taïwanaise Ennostar commencera la production d'unités de rétroéclairage Mini-LED pour un prochain iPad Pro 12,9 pouces à la fin du premier trimestre ou au début du deuxième trimestre de cette année, selon des sources du secteur citées par DigiTimes.

Ennostar est une société holding créée conjointement en janvier 2021 par les fabricants de LED Epistar et Lextar Electronics.

D’abord un iPad Pro 12.9 pouces avec MiniLED

Comme attendu, Apple devrait dévoiler le nouvel iPad Pro 12,9 pouces avec rétroéclairage Mini-LED au cours du premier semestre de cette année, Epistar étant le fournisseur exclusif des composants Mini-LED qui seront intégrés dans des unités de rétroéclairage par Lextar.



Si le MiniLED est attendu par toutes les sources cette année, il y a eu des contractions sur la date de sortie. Pour Digitimes, il est fort probable que le nouvel iPad Pro 2021 soit introduit en mars.

Le nouvel iPad Pro 12,9 pouces devrait également comporter une puce A14X plus rapide et prendre en charge les réseaux 5G sur les modèles avec connectivité cellulaire.



On ne sait pas si Apple prévoit d'introduire un nouvel iPad Pro 11 pouces en même temps, car de nombreuses rumeurs ne mentionnent que l'iPad Pro 12,9 pouces. La firme pourrait limiter le rétroéclairage Mini-LED au modèle 12,9 pouces.

Également pour les MacBook Pro 2021

Apple adopterait également le rétroéclairage Mini-LED pour les nouveaux modèles de MacBook qui seront dévoilés au second semestre de cette année, selon selon nos confrères taïwanais.



L'analyste Ming-Chi Kuo s'attend à ce que de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces soient lancés au second semestre 2021 avec un nouveau design, le retour d'un port HDMI et d'un lecteur de carte SD, la suppression de la Touch Bar, le port MagSafe pour la recharge avec un câble d'alimentation détachable, et plus encore.



Si vous pensiez acheter un iPad Pro ou un MacBook Pro, attendez un peu.