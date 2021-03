Le retour de la rumeur de l'iPad Pro Mini

Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir

Vous connaissez l'iPad Mini, vous connaissez l'iPad Pro, il y aurait bientôt une fusion des deux avec un nouveau modèle appelé iPad Pro Mini. L'analyste Apple Ming-Chi Kuo a déclaré l'année dernière que nous pouvons nous attendre à un iPad mini 2021 au premier semestre de cette année, mais pour la deuxième fois, on parle d'un iPad Pro Mini.

Publicité

L'iPad Pro en version mini

L’iPad mini n’a plus été mis à jour depuis près de deux ans. Il a obtenu des améliorations de performances intéressantes, en partageant la fiche technique avec l'iPad Air 3. Mais son design est resté inchangé et il a pris une claque après la sortie de l'iPad Air 4 qui s'inspire des Pro.



Mais ce retard de style n'a pas empêché la firme d'en vendre un bon paquet, notamment auprès des entreprises qui l'utilisent dans les entrepôts, dans les restaurants, etc. Les particuliers sont plus sensibles au design et attendent donc une mise à niveau pour craquer pour l'iPad Mini.

Pour Kuo, 2021 sera l'année de l'iPad Mini 6 avec une dalle un peu plus grande, certainement proche des 9 pouces, et une puce A14 comme le dernier Air. Il se positionnera comme l'iPhone SE en termes de prix. Apple devrait réduire la bordure autour de l'écran et proposer Touch ID sur le bouton d'alimentation afin d'avoir un design moderne.



Mais le blog coréen Naver suggère que le nouveau modèle sera un iPad Mini Pro ou iPad Pro Mini. Selon les premières informations parues en janvier, la version mini de l'iPad Pro était au stade de la conception P2 (au-delà de la phase de R&D et de la phase de planification). Cela pourrait correspondre à une sortie mi-2021.



Le problème, c'est que ce site n'a aucun antécédent sur ce genre d'informations. Si Apple lançait un iPad mini cette année, il serait plus logique qu'il garde un prix bas avec des spécificités grand public plutôt qu'un modèle Pro qui serait vendu au moins aussi cher que l'iPad Air 4. L'idée est de rester sous les 500€ avec le futur iPad mini 6, vous ne pensez pas ?