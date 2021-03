Rosetta 2 supprimé pour certains pays dans macOS 11.3 ?

Tout comme la technologie Rosetta originale d'Apple, Rosetta 2 permet aux utilisateurs d'exécuter des applications macOS prévue pour une ancienne plateforme sur une nouvelle. Cette fois, il s'agit de traduire les applications Intel vers l'architecture ARM de la puce M1. Et surprise avec la dernière bêta 11.3 parue hier, Apple pourrait la désactiver dans certaines régions.

Le développeur iOS Steve Moser a partagé sur Twitter ce qu'il a trouvé dans la troisième version bêta de macOS Big Sur 11.3. Apple a inclus un nouveau code dans l'API Rosetta qui mentionne la suppression de cette fonctionnalité dans certaines régions.

Ce n'est pas le seul label car on trouve une autre chaîne de caractères qui précise que Rosetta 2 est en cours de suppression des Mac M1 dans certaines régions spécifiques.

Au moins pour le moment, Rosetta 2 est toujours actif dans toutes les régions. Mais cet ajout est particulièrement curieux. Apple prépare-t-elle un échappatoire en cas de restrictions dans certains pays ? Il est difficile d'imaginer les raisons d'un tel scénario, sauf si on se rappelle qu'en 2017, lorsque Microsoft a commencé à travailler sur Windows 10 pour ARM, la société a annoncé l'émulation d'applications x86, tout comme Apple. Cependant, Intel a menacé Microsoft en affirmant que l'architecture x86 avait des technologies propriétaires et ne pouvait pas être émulée sur d'autres processeurs sans autorisation.

Apple is removing Rosetta from Macs during updates in certain countries in Mac 11.3 beta 3. Maybe this is due to legal issues? “Rosetta will be removed upon installing this update” “Rosetta is no longer available in your region. Applications requiring Rosetta will no longer urn” pic.twitter.com/NmsjXOwPvP