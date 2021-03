WhatsApp : les appels audio et vidéo chiffrés de bout en bout arrivent sur Mac et PC

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

William Teixeira

6

Décidément, WhatsApp est très actif en ce moment. Après l'expérimentation des messages qui s'auto-détruisent en ce moment dans la bêta sur iOS, la messagerie instantanée de Facebook lance maintenant les appels audio et vidéo sur Mac et PC. Cette fonctionnalité attendue depuis plusieurs années manquait énormément en période de télétravail où certains professionnels utilisent WhatsApp pour communiquer.

Publicité

Les appels débarquent sur la version ordinateur de WhatsApp

On voit toujours WhatsApp comme une application qu'on retrouve uniquement sur son smartphone, cependant la messagerie est aussi disponible sur Mac et PC via une app officielle. La force de cette application c'est qu'elle vous permet de répondre à un message via votre ordinateur sans aller prendre votre iPhone qui se trouve à proximité, un gain de temps.

Cependant, il manquait quelque chose (de pourtant logique) dans l'application WhatsApp Desktop, c'était les appels vidéos et audio !

Désormais, cette absence n'est plus que du passé, à travers un communiqué, l'application de messagerie annonce la disponibilité des appels chiffrés de bout en bout sur ordinateur.



Dans un premier temps, la fonctionnalité ne sera disponible que pour les conversations duo, heureusement cela ne va durer qu'un temps limité, puisqu'il sera prochainement possible de faire des conversations à plusieurs que ça soit en audio ou en vidéo. L'entreprise reconnait que la demande de l'ajout de cette fonctionnalité était parmi les plus fréquentes.

WhatsApp affirme que désormais, vous pourrez passer des appels sur un plus grand écran et les appels seront réalisables entre tous les OS, elle fonctionnera (par exemple) entre un Mac et un iPhone !

Pour l'arrivée de cette nouveauté majeure, le géant de la messagerie instantanée a apporté une intégration exceptionnelle. WhatsApp va vous permettre de modifier l'orientation de l'écran entre le mode portrait ou paysage (comme sur un smartphone), mais aussi de réduire la fenêtre ce qui vous permettra de travailler et de placer votre conversation vidéo dans l'un des coins de votre écran !

Répondre sur un écran plus grand facilite le travail avec les collègues, permet de voir plus clairement sa famille sur une plus grande toile, ou de libérer ses mains pour se déplacer dans une pièce tout en parlant. Pour rendre les appels sur le bureau plus utiles, nous avons fait en sorte qu'ils fonctionnent de manière transparente en orientation portrait et paysage, qu'ils apparaissent dans une fenêtre autonome redimensionnable sur votre écran d'ordinateur et qu'ils soient toujours en haut pour que vous ne perdiez jamais vos chats vidéo dans un onglet de navigateur ou une pile de fenêtres ouvertes.

Au-delà de ces fonctionnalités sympathiques, vous retrouverez également les options basiques comme couper le micro, désactiver temporairement votre caméra...

WhatsApp insiste bien aussi sur le fait que tous les appels vidéos et audio seront entièrement chiffrés de bout en bout pour optimiser au maximum la confidentialité de votre échange.

WhatsApp Messenger est disponible gratuitement sur le Mac App Store. Vous pouvez aussi télécharger l'application sur Windows 10 dans le Microsoft Store. Attention, il faut bien télécharger "WhatsApp Desktop" et pas "MSG for WhatsApp" qui n'est pas une application officielle.

Publicité

Via

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger