Comment convertir des images WebP en JPG / PNG sur Mac

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Vous avez peut-être remarqué qu’avec macOS 11 Big Sur que le téléchargement d'images dans des navigateurs comme Safari s'effectue désormais principalement dans un nouveau format appelé Webp. Une partie des sites proposent cette extension mais les éditeurs ne savent pas forcément les lire. Voici donc deux solutions pour convertir des images Webp en jpg ou png, y compris la conversion par lots. Et inversement.

WEBP c’est quoi ?

Vous avez probablement l'habitude de voir les téléchargements d'images sur le Web apparaître sous les formats png ou jpg depuis des années. Cependant, avec macOS Big Sur et Safari 14 (mais aussi Firefox), les images sont enregistrés nativement dans le nouveau format webp.



Le format a été développé par Google et vise à rendre le Web plus rapide avec des images de plus petite taille.

WebP est un format d'image moderne qui offre une compression supérieure sans perte et avec perte pour les images sur le Web. En utilisant WebP, les webmasters et les développeurs Web peuvent créer des images plus petites et plus riches qui accélèrent le Web.

Les images sans perte WebP sont 26% plus petites que les images PNG. Les images avec perte WebP sont 25 à 34% plus petites que les images JPEG comparables à un indice de qualité SSIM équivalent.

Aperçu dans Mac

C'est une option facile avec l'application Aperçu intégrée sur Mac, mais qui doit se faire image par image.

Ouvrez votre image Webp avec Aperçu sur votre Mac

Dans la barre de menu, cliquez sur Fichier > Exporter

Choisissez le format dans lequel vous souhaitez convertir l'image avec le menu déroulant

Déplacez le curseur de qualité pour sélectionner une taille d'image plus spécifique

Cliquez sur Enregistrer

C’est tout, vous avez votre JPG ou PNG en quelques instants.

Webp Converter

Maintenant, si vous voulez aller plus loin et convertir de nombreuses images en une seule fois, soit vous créer un script Automator sur Mac, soit vous téléchargez l’app WebP Converter. C'est une application gratuite qui fonctionne hors connexion.

Après avoir téléchargé et installé Webp Converter pour Mac, ouvrez-le

Déposez une ou plusieurs images Webp dans l'application

Dans le coin inférieur gauche, choisissez de convertir en jpg ou png (ou de jpg / png en webp pour faire l’inverse)

Cliquez sur Convertir dans le coin inférieur droit

Choisissez où vous souhaitez enregistrer votre image, c'est parti !

Télécharger l'app gratuite Webp Converter - Fast, Offline