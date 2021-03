Déjà une coque pour l’iPad Pro 11 pouces 2021

Alexandre Godard

Si vous doutiez de l'arrivée des iPad Pro en ce premier semestre 2021, voici une photo qui pourrait vous faire changer d'avis. Sur l'emballage de la protection iPad, nous pouvons apercevoir la mention "new iPad 11" (2021).

L'iPad Pro 11" (2021) sera bientôt parmi nous ?

Les rumeurs ne cessent de pleuvoir autour du/des prochain(s) iPad Pro 2021 ces dernières semaines. Mark Gurman, Jon Prosser, DigiTimes sont tous unanimes sur le sujet, un iPad Pro 12.9" est en approche pour ce premier semestre 2021. Mais si cela s'avère exact, qu'en est-il de l'iPad Pro 11" ?



Il n'est rarement voire même jamais évoqué lors des dernières rumeurs mais cette photo pourrait bien non seulement confirmer l'arrivée "imminente" des iPad Pro 2021 mais aussi valider le fait que le modèle 11 pouces sera présent aux côtés du 12.9 pouces, non pas qu'on en doutait.

Sur cette photo, on peut apercevoir la mention New iPad 11 (2021) en bas à gauche de l'emballage du produit. Dans son post Reddit, la personne concernée explique que lors de son passage en caisse, la référence produit était invalide car ce produit ne devait pas se trouver en rayon avant le 6 avril. Voilà qui coïncide totalement avec l'Apple Event évoqué pour le 23 mars et donc une sortie des iPad dans la foulée.



Pour les plus minutieux, vous aurez effectivement souligné que la mention Pro ne figure pas pour cet iPad 11" 2021 mais qu'en revanche elle est notifiée pour les modèles 2018/2020. Quoi qu'il en soit, voilà une information supplémentaire qui nous rapproche un petit peu plus de l'annonce finale. Qu'en pensez-vous de votre côté ? Vous imaginez plutôt la sortie des iPad Pro 2021 ou alors un iPad 11" qui n'a rien à voir avec la gamme Pro ?