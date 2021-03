Free nous donne rendez-vous le 23 mars pour les abonnements professionnels

Cela fait maintenant des années que Free s'est installé dans le domaine des opérateurs internet et visiblement cela n'est pas près de s'arrêter. C'est ainsi que nous apprenons que mardi la semaine prochaine, Free devrait annoncer son arrivée sur le secteur professionnel.

Free Pro : une offre Freebox pour les entreprises

Nous sommes tous équipé d'une box wifi à la maison que ce soit chez Orange, SFR, Bouygues ou Free mais les entreprises le sont également. La consommation est bien évidemment totalement différente pour les pros et c'est pour cela que depuis des années, Orange et SFR sont les leaders sur le marché professionnel en proposant des offres "PRO", autrement dit adaptées aux besoins des entreprises.



Cela avait été annoncé par les dirigeants de Free en septembre dernier et c'est désormais officiel, Free va à son tour se lancer sur ce marché. Grâce à une invitation envoyer à la presse aujourd'hui, l'opérateur fixe la date du 23 mars 2021 à 10 h. Comme vous pouvez le constater sur la photo, les lettres "PRO" sont entourées dans le mot "prochainement" sur l'affiche pour indiquer ludiquement ce qui va se passer lors de cette conférence.

Rien n'a encore été évoqué mais il y a fort à parier pour que Free fasse ce qu'il sait faire de mieux dans le domaine, à savoir casser les prix pour se mettre au niveau de la concurrence qui a une avance considérable. Espérons que le groupe de Xavier Niel nous réserve une petite surprise qui pourrait nous surprendre davantage.