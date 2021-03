Red by SFR propose un forfait 5G en promo à 24€

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Medhi Naitmazi

1

Alors que la 5G est disponible à Paris depuis vendredi, SFR rejoint Bouygues avec une première offre low-cost sur son forfait 130 Go. Vendu 25€ en version 4G, ce forfait est actuellement en promotion à 19€. Mieux, il existe une option 5G à 5€ qui permet d'avoir un forfait optimisé pour les iPhone 12 à 24€. Un peu moins cher que son concurrent.

Publicité

Le forfait 5G en promotion chez RED SFR

La filiale du groupe Altice revient fort depuis un an avec une qualité du réseau en hausse et surtout des prix très agressifs comme en témoigne la nouvelle offre 5G. Sur le marché, c'est la meilleure offre derrière Free Mobile.



Alors que la bataille des prix est toujours d'actualité sur les forfaits 4G, les tarifs baissent un peu sur la nouvelle norme de réseau cellulaire.



Pour 24€ par mois, vous aurez les appels, SMS et MMS en illimité, 130 Go de data en France en 5G (et 15 Go dans l’UE). C'est une offre intéressante pour les consommateurs de streaming vidéo par exemple.

Si cela ne vous suffit pas, sachez que SFR affiche également trois autres offres : 5 Go à 5€, 80 Go à 13€ et 100 Go à 15€. Le forfait à 5 € devrait faire un carton auprès des jeunes, des parents et des budgets serrés. En bref, tout ceux qui ont souvent accès à un réseau WiFi et / ou qui ne consomme pas énormément de données Internet.



Attention, les offres de RED SFR se terminent le 24 mars au soir !



Enfin, voici quelques détails sur l'offre sans engagement de durée :