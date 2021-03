Visa accepte les paiements en cryptomonnaie

Alexandre Godard

Après PayPal et MasterCard, c'est au tour de Visa d'annoncer son arrivée dans le monde la cryptomonnaie. Une arrivée en douceur qui dénote tout de même une écoute attentive des consommateurs qui ne cessent de la réclamer depuis pas mal de temps.

Visa se lance dans la monnaie virtuelle

Ce n'est plus un secret pour personne, la monnaie virtuelle, appelée cryptomonnaie prend de plus en plus de place au fil des mois et des années. Un temps considéré comme non-utilisable du fait de sa forte variabilité, cette monnaie est aujourd'hui petit à petit validée par certaines grandes enseignes. Nous pouvons citer Tesla qui depuis quelques jours accepte les paiements en bitcoin pour s'offrir une de leurs voitures mais également le concurrent direct de Visa à savoir MasterCard qui avait annoncé il y a un peu plus d'un mois être apte à mettre en place certaines transactions en cryptomonnaie. N'oublions pas le géant PayPal qui pour sa part a fait le grand saut dans ce marché en octobre 2020.



C'est donc au tour de Visa de se lancer dans le domaine. L'annonce est survenue pas plus tard qu'hier, en partenariat avec Crypto.com, Visa va proposer un programme de transactions qui peuvent être réglées en cryptomonnaie. Afin de commencer en douceur seule la crypto USDC, qui n'est autre qu'une monnaie virtuelle jugée stable et dont son cours de bourse est calqué sur celui du dollar américain, sera valable pour les débuts.

Cette nouvelle répond à la demande des consommateurs selon Cuy Sheffield, responsable de la cartographie chez Visa :

Nous constatons une demande croissante de la part des consommateurs du monde entier pour pouvoir accéder, détenir et utiliser des devises numériques.

Comme vous pouvez le constater, les géants du système bancaire commencent petit à petit à ouvrir leurs portes au monde de la cryptomonnaie même s'ils savent qu'il faut rester vigilant sur le sujet. À l'image de ce que vient d'annoncer Visa, il est préférable d'y aller de manière prudente et de s'offrir un maximum de garantie avec des cryptomonnaies jugés constantes, du moins plus que la moyenne. Pour rappel, certains pays comme le Nigeria interdisent les cryptos dans le secteur bancaire même s'il est possible d'en échanger entre particuliers et d'autres comme l'Inde avec ses 1.36 milliards d'habitants ont pris l'initiative de bannir totalement cette monnaie à travers le pays.