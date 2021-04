Siri pourrait bientôt ajuster le volume de sa voix en fonction du bruit ambiant

L'assistant vocal d'Apple est loin d'être le plus performant, mais le géant californien fait tout pour qu'il soit à la hauteur de vos attentes ! Un récent brevet s'intéresse au volume de voix de Siri en fonction du bruit ambiant. Il nous est tous déjà arrivé de poser une question à Siri et de s'apercevoir que le volume est trop bas ou trop fort quand on obtient la réponse.

Un nouveau brevet pour Siri

L'assistant vocal d'Apple est parmi l'un des plus utilisés dans le monde, il faut dire que les équipes du géant californien ont longuement travaillé pour que Siri soit capable de répondre à vos questions et vous accompagner dans différentes situations.

Si vous êtes un utilisateur régulier du HomePod ou même de Siri sur votre iPhone, vous avez rapidement compris qu'il reste encore beaucoup à faire au niveau de la question/réponse. Si on sait qu'Apple donne toute son énergie pour upgrader Siri dans les prochaines versions de ses OS, l'entreprise étudie aussi la qualité de l'interaction avec son assistant vocal.



Un récent brevet a attiré notre attention, dans la description de celui-ci il est expliqué que Siri pourrait bientôt être capable de vérifier le bruit autour de vous afin de régler le volume lors de la réponse.

À travers cette nouveauté, Apple veut que Siri s'adapte au moment où vous en avez besoin. Par exemple, si vous posez une question tard le soir et qu'il n'y a aucun bruit, l'assistant vocal vous répondra avec le volume au minimum (même si le son de votre iPhone est au maximum). À l'inverse, si vous êtes dans une soirée foot avec le son du téléviseur à fond, Siri augmentera le volume pour que vous entendiez correctement la réponse.

Cette initiative reflète l'expérience commune que tout utilisateur de produit Apple peut avoir au quotidien. Ce qui est formidable, c'est que ce changement peut s'intégrer dans une simple mise à jour logicielle puisque la vérification du bruit ambiant s'effectuera en partie via le micro de l'appareil !



Au-delà de l'utilisation du micro, Apple croisera plusieurs données, la firme de Cupertino prévoit de prendre en compte l'heure de la journée, les précédents volumes définis il y a plusieurs jours à la même heure ou encore la puissance de votre voix quand vous posez la question.

Tout sera calculé pour que Siri vous réponde avec le volume que vous souhaitez.

Cette fonctionnalité de détection de bruit ambiant existe déjà avec les enceintes Écho d'Amazon depuis plusieurs années. L'entreprise a rapidement compris qu'il est désagréable d'avoir une réponse au volume maximum à 1 heure du matin quand tout le monde dort dans la maison.