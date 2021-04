Des photos de l'iPad Pro 2021 et de l'iPad Mini 6

Les rumeurs autour de nouvelles tablettes Apple se sont multipliées ces derniers temps, notamment sur les iPad Pro et iPad mini 2021. Alors qu'on attend une potentielle conférence de la firme de Cupertino ce mois-ci, de nouvelles images des futurs iPad ont fuité sur la toile.

iPad Mini 6

Sonny Dickson, un leaker connu dans le monde Apple, a partagé ce matin des images sur Twitter montrant des versions factices des prochains modèles d'iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces, ainsi qu'un iPad mini 6 actualisé. Les dummies sont généralement basés sur des schémas CAO provenant de la chaîne d'approvisionnement chinoise et permettent notamment aux accessoiristes de s'y préparer. En ce sens, nous avions déjà vu les coques iPad Pro 2021 d'ESR.



Dans ces deux photos, le plus surprenant est peut-être l'apparence de l'iPad mini 6, qui semble présenter le même design général que le modèle précédent, avec un bouton d'accueil et des bordures toujours épaisses. Il resterait proche de l'iPad d'entrée de gamme alors que les iPad Air et iPad Pro ressemblent aux derniers iPhone 12.



Pourtant, Ming-Chi Kuo et Bloomberg avaient indiqué qu'Apple lancerait un nouvel iPad mini 6 avec un écran plus grand (pratiquement 9 pouces au lieu de 7,9 pouces), tout en conservant le même gabarit. En regardant ces images, il est difficile de savoir si c'est le cas.



De son côté, le site japonais Mac Otakara avait carrément affirmé que l'iPad mini 6 comporterait un écran de 8,4 pouces avec un cadre plus mince et un design similaire à l'iPad Air 3, tout en gardant un bouton Touch ID Home et un port Lightning.

iPad Pro 2021

Du côté de l'iPad Pro 2021, Apple semble avoir reconduit le système de caméra à double objectif accompagné du LiDAR. Cependant, la bosse de la caméra sur le modèle 12,9 pouces semble dépasser moins que du modèle 11 pouces. Les rumeurs suggèrent que la saillie des objectifs individuels dans le module de caméra sera légèrement réduite.



Autre chose, le Smart Connector n'est pas présent au bas du modèle 12,9 pouces, ce qui semble une erreur car aucun autre changement de conception n'est visible, ni annoncée par les rumeurs.



Pour mémoire, les iPad Pro 2021 devraient intégrer un processeur A14X aux performances proches de celles de la puce M1 du MacBook Air, du MacBook Pro et du Mac mini, ainsi que de meilleurs appareils photo. Quant à l'écran mini-LED, il serait réservé au plus grand ‌iPad Pro‌ de 12,9 pouces. En résultera une meilleure luminosité et un contraste des couleurs amélioré.