Dropover : le Drag & Drop amélioré sur Mac

Dropover est un utilitaire pour MacOS qui facilite le glisser-déposer, aussi appelé drag & drop. Alors que nous effectuons ce genre d’action quotidiennement pour déplacer des fichiers , Dropover ajoute une flexibilité qui change la donne.



Dropover : un bon utilitaire pour MacOS

Le drag & drop de base possède des limites comme le fait que vous ne pouvez pas sélectionner des fichiers dans différents dossiers pour les déplacer ensemble, ou même sélectionner des fichiers à déplacer à différents endroits.



Dropover vous propose de faire exactement cela. Avec cette application sortie en 2018, vous pouvez appeler la fenêtre Dropover en cliquant sur l'icône dans la barre de menus, en utilisant un raccourci clavier (touche ⇧) ou même en secouant le curseur de la souris lorsque vous avez sélectionné des fichiers. Au lieu de faire glisser le contenu vers un autre dossier, vous pouvez le déposer dans Dropover.



Tout ce que vous faites glisser vers Dropover y reste jusqu'à ce que vous décidiez quoi faire. De cette façon, l'utilisateur peut facilement sélectionner des fichiers dans plusieurs dossiers, les conserver dans Dropover, puis les déplacer ensemble vers un autre emplacement. Si vous ne souhaitez plus déplacer vos fichiers, fermez simplement la fenêtre Dropover et tout restera au même endroit.



Les utilisateurs peuvent également interagir individuellement avec chaque fichier dans Dropover. Cela vous permet de déplacer uniquement certains des fichiers sélectionnés vers un autre emplacement ou par exemple, de supprimer un élément. En plus d'offrir une extension de partage qui fonctionne avec des applications tierces, Dropover peut être intégré à iCloud, Dropbox et d'autres services cloud pour un partage de fichiers facile, y compris son propre service appelé «Dropover Cloud». Il est d’ailleurs possible de créer un lien de partage pour l’envoyer à un ami.



Quant aux extensions prises en charge, le développeur assure que tout est possible, des documents aux vidéo en passant par des dossiers complets ou même des extraits de texte sur Internet.



Dropover est disponible gratuitement sur l'App Store et vous pouvez l'utiliser sans limitation pendant 14 jours. La version complète de l'application est disponible via un achat unique de 4,49€ (Dropover Pro).



Un utilitaire pratique et très souvent mis à jour par son développeur.



